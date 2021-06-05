اتفاق عراقي أميركي لإعادة انتشار قوات التحالف خارج العراق

وجاء ذلك عقب انعقاد أول اجتماع للجنة العراقية الأميركية العسكرية، المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي، في بغداد، وفق بيان لوزارة الدفاع العراقية.

وأفاد البيان بـ "الاتفاق مع الولايات المتحدة على خطة لإعادة انتشار قوات التحالف الدولي خارج العراق، على أن يتم وضع الجدول الزمني لها خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين"، دون تفاصيل أكثر حول هذه الخطة.

وأوضح أن "الجانب الأميركي جدد تأكيد احترام السيادة العراقية، وأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق، لتقديم المشورة والدعم لإلحاق الهزيمة الكاملة بعصابات داعش الإرهابية".

ويذكر أنه على الرغم من هزيمة مرتزقة داعش الذي بسط سيطرته على أراض شاسعة على مدى سنوات في العراق وسوريا، إلا أن بقاياه لا تزال تنفذ عددًا من العمليات الإرهابية في بعض المناطق العراقية وفي البادية السورية، بشكل متكرر.

وأضافت وزارة الدفاع العراقية أن "الجانبين اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة، لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل بين بلدين يتمتعان بالسيادة الكاملة".

وفي وقتٍ سابق السبت، عقدت اللجنة العراقية الأميركية العسكرية، المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي، أولى اجتماعاتها في بغداد، بهدف وضع آليات وتوقيتات تمهد الانسحاب الكامل للقوات القتالية الأجنبية من العراق.

وانعقد اجتماع اللجنة العسكرية التقنية في مقر قيادة العمليات المشتركة العراقية في بغداد برئاسة نائب قائد العمليات العراقية المشتركة الفريق الركن، عبد الأمير الشمري، وقائد القوات الأميركية لعمليات العزم الصلب في العراق وسوريا الفريق بول كالفرت.

ومازال في العراق حوالي 3 آلاف عسكري تابع لقوات التحالف الدولي المناهض لمرتزقة داعش بينهم 2500 عسكري أميركي.

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة في تصريحات لصحافيين إيرانيين في بغداد "نجحنا بتقليص عدد القوات الأميركية في العراق لأكثر من 60 بالمئة من هذه القوات".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وبغداد، الاتفاق على تحول دور القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق من "القتالي" إلى "استشاري تدريبي".

(د ع)