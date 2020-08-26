اتفاق أمريكي مبدئي مع الحكومة السودانية لإزالة الأخيرة من قوائم الإرهاب

توصلت الإدارة الأميركية إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان لتسوية سلسلة من المطالبات التي طال أمدها من قبل ضحايا الإرهاب الأميركيين، مما يضع الأساس لشطب البلاد من القائمة الأميركية للدول التي ترعى الإرهاب، وفقًا لتصريحات مسؤولين ومساعدين في الكونغرس نقلتها مجلة الفورين بوليسي الأمريكية.

ويتضمن الاتفاق قيام الحكومة السودانية المؤقتة بإيداع 335 مليون دولار في حساب ضمان لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية التي لعب النظام السوداني السابق دورًا في دعمها قبل عقدين.

ويغطي الاتفاق تفجيرات عام 1998 في سفارتين في كينيا وتنزانيا، والهجوم الإرهابي عام 2000 ضد المدمرة الأميركية كول، ولن تتضمن مطالبات أسر ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية في واشنطن ونيويورك.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التقى مع حمدوك في السودان يوم الثلاثاء، لمناقشة انتقال الخرطوم إلى الديمقراطية، والجهود المبذولة لإخراج البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والجدير بالذكر أن هناك عقبات أخرى لتطبيق هذا الاتفاق، وهي موافقة بومبيو والرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل إرساله للكونغرس، ومن الممكن أن يستغرق الاتفاق أشهرًا من المناقشات السياسية والقانونية إلى حين تنفيذه.

(م ش)