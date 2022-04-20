اتفاق على إجلاء المدنيين من ماريوبول وروسيا تحذر السويد وفنلندا من الانضمام للناتو

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، في رسالة عبر تلغرام "توصّلنا إلى اتفاق مبدئي (مع الروس) حول ممرّ إنساني للنساء والأطفال والكبار في السنّ"، بحسب ما نقلت عنها فرانس برس.

ويتمّ إجلاء المدنيين عبر هذا الممرّ إلى مدينة زابوروجيا (الجنوب).

وصرّحت فيريشتشوك "نظراً للوضع الكارثي في ماريوبول، نركّز الجهود على هذه الوجهة اليوم".

ولم يُفتح أيّ ممرّ إنساني في أوكرانيا منذ السبت، في غياب اتفاق مع الروس الذين كثّفوا هجماتهم في الأيّام الأخيرة في شرق أوكرانيا.

وفي المجموع، أجلي نحو 300 ألف أوكراني عبر ممرّات إنسانية منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير، وفق الحصيلة الصادرة مساء الثلاثاء عن وزارة إعادة الاندماج الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة "منذ بداية الحرب، اقترحت الحكومة الأوكرانية أكثر من 340 ممرّاً إنسانياً. ووافق المحتلّون على حوالي 300 منها، ولم يجر فعلاً استخدام سوى 176"، متّهمة الروس بانتهاك وقف إطلاق النار أو اعتراض الحافلات مرّات عدّة، ما تنفيه موسكو من جانبها.

في حين أعلنت الخارجية الروسية إن موسكو فقدت الثقة بالجانب الأوكراني المفاوض فيما يتعلق بالوضع الأوكراني، كما حذرت فنلندا والسويد من عواقب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا فقدت الثقة بالجانب الأوكراني المفاوض فيما يتعلق بالوضع الأوكراني، منوهة بأن واشنطن والناتو يديران العمليات وليس زيلينسكي، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأضافت في تعليقها على عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، "الأمر هنا ليس بالثقة والتحقق من هذه الثقة.. الموضوع هنا التحقق (الالتزام).. إذ لا توجد ثقة في هؤلاء الأشخاص منذ فترة طويلة".

وتابعت قائلة: "من جانب مكتب رجل يسمي نفسه رئيس أوكرانيا ويتمتع بالسلطات المناسبة، تم تقديم طلب لإجراء مفاوضات، ولم ترفض روسيا هذا الطلب. ثم، كما هو الحال دائماً، بدأ السيرك، حرفياً ومجازياً، من جانب نظام كييف: أولاً يأتون، ثم لا يأتون، وأحياناً يشاركون، وأحياناً لا يشاركون. هل كانوا مستعدين لهذا في موسكو؟".

ولفتت المتحدثة إلى أن الناتو وواشنطن هم من يديرون العمليات في أوكرانيا وليس زيلينسكي: "ليست هناك حاجة للحديث عن استقلال فلاديمير زيلينسكي سواء الآن أو قبل ذلك. بطبيعة الحال، يقف القيّمون عليه خلفه. أولاً وقبل كل شيء، كانت واشنطن وهياكل الناتو الأخرى هي التي تدير هذه العملية بطريقة أو بأخرى لسنوات عديدة، لذلك، فإن الحديث عن تصريحات زيلينسكي والتفكير المنطقي تأتي بنتائج عكسية. اليوم يقول شيئاً، وغداً يقول شيئاً آخر".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن روسيا حذرت فنلندا والسويد من عواقب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضافت ماريا زاخاروفا: "روسيا وجهت كل التحذيرات إلى السويد وفنلندا بشأن عواقب انضمامهما المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي".

وتابعت: "لقد جذبت بروكسل، تحت رعاية الولايات المتحدة، السويد وفنلندا إلى هياكلهما لفترة طويلة، وتم اتخاذ تدابير مختلفة تحت ستار التدريبات لجذبهم فعلياً.. لقد حذرنا بكل الطرق، سواء علنية أو من خلال القنوات الثنائية. إنهم يعرفون ذلك، لذلك لا يوجد ما يدعو للدهشة. تم إبلاغهم بكل شيء، وإلى أين سيؤدي ذلك!؟".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "The Times"، نقلاً عن مصادر، أن هلسنكي وستوكهولم يمكنهما التقدم بطلب للحصول على العضوية الناتو خلال وقت مبكر من الصيف القادم.

وفي 14 نيسان، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن روسيا ستعزز حدودها الغربية إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو.

(م ش)