أطفال تربه سبيه يحتفلون بعيد البربارة

ونظمت الجمعية الثقافية السريانية حفلة ترفيهية للأطفال بمناسبة عيد البربارة، وذلك في مركز الجمعية في ناحية تربه سبيه.

بدأت الحفلة بترانيم صلاة "أبانا الذي" بعدها نُظمت ألعاب للأطفال لإدخال السعادة إلى قلوبهم والرقص على ألحان الأغاني الفلكلورية التي ترمز إلى عيد البربارة.

بيرولا يوسف الإدارية في الجمعية السريانية الثقافية أشارت إلى أن تنظيم الحفلة كان بمناسبة عيد القديسة بربارة التي واجهت الظلم من قبل والدها الملك:

ونوهت بيرولا إلى أن السريان يحتفلون بهذا العيد كل سنة في الكنيسة، وبسبب جائحة كورونا والتزامًا بالإجراءات الاحترازية للوقاية منها، لم تفتح الكنيسة أبوابها، لتنظم الجمعية هذه الحفلة في مركزها، وأكدت أن الاحتفال يأتي في سياق تعرف الأطفال بهذه المناسبة وإسعادهم.

وانتهت الحفلة بعقد حلقات الدبكة وتوزيع الحلوى والهدايا على الاطفال.

)ك إ(

ANHA