شارك في المظاهرة التي انطلقت من دوار الانضباط العسكري باتجاه دوار الشهيد جودي وسط الناحية، اليوم الأحد، المئات من أطفال ناحية عين عيسى والمهجرين من مقاطعة كري سبي المحتلة القاطنين في الناحية والمخيم.

حمل الأطفال خلالها يافطات كتب عليها "نطالب بالعيش في وطننا بحرية بدون حرب وقتل، أردوغان قاتل الأطفال، لا تقتلوا أصدقاءنا، لا لقتل الأطفال والنساء"، وسط رفعهم صور لأطفال استشهدوا جراء القصف التركي على المنطقة، وترديدهم شعارات تندد بقتل الأطفال "لا تقتلوا الطفولة"، وأخرى تصف أردوغان بالقاتل "أردوغان قاتل الأطفال، يسقط يسقط أردوغان".

ولدى وصولهم إلى دوار الشهيد جودي وسط ناحية عين عيسى، قرأت الطفلة شهد الشريف، بياناً، أدانت فيه قصف الاحتلال التركي المستمر على شمال وشرق سوريا، والذي يؤدي إلى استشهاد المواطنين والأطفال.

وقال البيان "الأطفال من حقهم في هذه المناسبة (يوم الطفل العالمي) أن يعيشوا كأقرانهم في العالم بسلام وحرية، وأن يتعلموا في مدارس مدنهم وقراهم بعيداً عن المخيمات والتشرد".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تصف أردوغان بالقاتل "أردوغان قاتل الأطفال".

هذا، وتسبب القصف التركي على أرياف مقاطعة كري سبي وريفها منذ بداية احتلاله للمقاطعة في 9 تشرين الأول عام 2019 باستشهاد وإصابة 42 طفلاً، بالإضافة لحرمان أكثر من 2000 طالب/ة من التعليم لوقوع مدارسهم على خطوط التماس وتعرض القرى الواقعة فيها للقصف التركي بشكل يومي.

وتتعرض مناطق شمال وشرق سوريا منذ ليلة أمس السبت، لقصف عنيف بالطائرات التركية، مما أدى إلى استشهاد 11 مواطناً بينهم مراسل وكالتنا، عصام عبد الله، وإصابة 6 آخرين.

(د)

ANHA