أطفال كوباني يطالبون العالم بالكف عن الحروب

وأتت المسيرة التي خرج بها أطفال مدينة كوباني، احتفاء باليوم العالمي للطفل، وتنديداً بالممارسات التي تمارس ضد الطفولة نتيجة الحروب التي تعم العالم، ويقع ضحيتها سنوياً عشرات الأطفال.

ونظمت المسيرة هيئة التربية في إقليم الفرات، بالتنسيق مع حركة الهلال الذهبي للثقافة والفن، تحت شعار "حماية الطفل شرط أساسي لبناء مجتمع سليم".

وانطلقت المسيرة من ساحة المرأة الحرة إلى ساحة السلام، وهناك ألقى الإداري في هيئة التربية بإقليم الفرات، خالد جرادة، كلمة ناشد فيها العالم إيقاف الحروب التي تتسبب بفقدان الأطفال لأرواحهم.

وقال خالد جرادة إن "الأطفال دائماً يقعون ضحية حروب لا ذنب لهم فيها، ونناشد العالم أجمع أن يكون صاحب قيم ومبادئ حيال ما يتعرض له الأطفال، ويحميهم من أي سوء، ويعلمهم على السلام بدلاً عن الحرب".

وتجدر الإشارة إلى أن الـ 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر يصادف اليوم العالمي للطفل، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1954، ومنذ عام 1990 يُحتفل بهذا اليوم كيوم رسمي للطفولة.

(ن ك/ج)

ANHA