أطفال كوباني يحتفلون بقدوم نوروز

حضر الاحتفالية التي نظمتها حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن في إقليم الفرات، بالتعاون مع حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات، عشرات الأطفال من مقاطعة كوباني برفقة ذويهم.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل كولجين حسو، الرئيسة المشتركة لحركة الهلال الذهبي، هنأت فيها الأطفال والقائد عبد الله أوجلان وعموم الشعب الكردي بقدوم عيد نوروز، وقالت: "نعلم جيداً أنه لا يعطى للأطفال حقوقهم كاملة، وعلى هذا الأساس ارتأينا تخصيص يوم في شهر آذار للأطفال كي يحتفلوا به ويظهروا مواهبهم".

وأضافت كولجين حسو "أمامنا أسبوع البطولة، الأسبوع الذي استشهد فيه الشهيد عكيد، لذلك عيدنا سيكون تحت شعار "بقوة أبطالنا سيعيش أطفالنا بحرية".

ثم قدمت عروض فنية من قبل "الفرقة الموسيقية لمركز باقي خدو للثقافة والفن، وفرقة الشهيدة دليلا للرقص، والفرقة الغنائية لحركة الهلال الذهبي، وفرقة الشهيد شيخموس للمسرح لمركز باقي خدو للثقافة والفن، وفرقة الشهيدة روجهان للغناء من ناحية صرين" وسط تفاعل الأطفال والحضور.

وانتهت الاحتفالية بالهتافات والشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان.

ويشار إلى أن الاحتفالات بقدوم عيد نوروز ستستمر في أرجاء مقاطعة كوباني حتى الـ 21، حيث ستقام الاحتفالية المركزية في مدينة كوباني.

(م أ/ج)

ANHA