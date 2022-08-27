أطفال الشهداء في قامشلو: تركيا ترتكب جرائم بحق الطفولة والأطفال، وسط صمت عالمي

ونظّمت الفعالية داخل مزار الشهيد دليل صاروخان، في مدينة قامشلو وسط مشاركة العشرات من أطفال الشهداء. ورفع الأطفال خلال الوقفة الاحتجاجية يافطات كتب عليها "على المجتمع الدولي وقف الإرهاب التركي"، "القاتل أردوغان"، "لا لقتل الطفولة"، " لن نتنازل عن حقوقنا الشرعية"، "لا للاحتلال التركي"، إلى جانب رفع صور استهداف الأطفال من قبل الاحتلال التركي.

وألقت ابنة الشهيد شيار علي، ليلاف شيار علي، كلمة قالت فيها: "الدولة التركية ترتكب جرائم بحق الطفولة والأطفال في شمال وشرق سوريا، حيث أن القتل اليومي للأطفال والنساء مستمر وسط صمت دولي وعالمي".

ناشدت ليلاف العالم بأسره للتدخل الفوري ووقف "همجية أردوغان ضد الطفولة البريئة، ونريد أن يصل صدى أصواتنا للعالم أجمع بأن القتل و الشهادة لن يزيدنا إلا عزماً ومثابرة على إكمال مسيرة الشهداء ولن نتوانى ولو للحظة عن التمسك بخطى آبائنا الأبطال الذين عاهدوا الوطن ولبوا نداء الشهادة".

هذا واستهدفت دولة الاحتلال التركي في 18 آب الجاري، مركزاً خاصاً لتعليم الفتيات تحت رعاية الأمم المتحدة في قرية شموكة على الطريق الواصل بين تل تمر والحسكة، عبر طائرة مسيّرة، أسفر عن استشهاد أربع فتيات وإصابة 11 فتاة أخرى.

(ك.آ/ك)

ANHA