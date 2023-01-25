أطفال أحياء قامشلو شاركوا في طقس زيو وتمنوا هطول الأمطار

يعتبر طقس "زيو" من الطقوس والتقاليد الشعبية القديمة يمارسه الكرد، ويتضمن صنع (بوكا باراني، أو عروسة المطر) وترديد أناشيد خاصة بهذا الطقس وإعداد وليمة طعام طلباً لهطول الأمطار.

ونظراً لتأخر هطول الأمطار هذا العام، نظمت عائلة فرهاد علي ميدي في حي الزيتونية في مدينة قامشلو وليمة طعام لأطفال الحي والأحياء القريبة. وردد الأطفال الأناشيد الخاصة بهذا الطقس إضافة إلى الدعاء بهطول المطر.

الأم كلستان تحدثت عن هذا الطقس: "في كل عام، وعندما يتأخر هطول المطر نقوم بتنظيم هذا الطقس الذي ورثناه من الآباء والأجداد. وهذا العام أيضاً أعددنا وليمة "زيو" وطلبنا من الأطفال الدعاء من أجل هطول الأمطار".

وتمنت الأم كلستان عمر أن تتحقق دعوات وأماني الأطفال وأن يهطل المطر هذا العام.

ANHA