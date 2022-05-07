اتّخاذ قرار حظر الالتقاء بالمحامين لستة أشهر على القائد عبدالله أوجلان

وإلى جانب أنّه لا ترد أية معلومات عن القائد عبدالله أوجلان منذ عام. فقد اتّخذ بحقّه قرارٌ يحظره من الالتقاء بمحاميه لستة أشهر وهذا قبل انتهاء قرار الحظر السابق المفروض على المحامين. وقد رفضت هيئة المحكمة الطلب الذي قدّمه المحامون لمحكمة التنفيذ في بورصا في الـ 29 من نيسان الفائت عقب انتهاء قرار الحظر على المحامين في الـ 22 من الشهر ذاته للالتقاء بالقائد عبدالله أوجلان.

وقد ظهر أن سبب الرفض هو قرار حظر اللقاءات الجديد المتّخذ في الـ 13 من نيسان المنصرم والذي يحظر اللقاءات مع المحامين لمدة ستة أشهر. ولم تُقدّم أية معلوماتٍ للمحامين حول سبب هذا الحظر، بحسب وكالة أنباء الفرات (ANF).

انتهى قرار الحظر السابق في الـ 22 من نيسان المنصرم دون إبلاغ المحامين، وقد راجع المحامون محكمة التنفيذ في بورصا في السادس من أيار الجاري للاعتراض على قرار الحظر هذا.

خمسة لقاءات خلال 11 عاماً

بحسب بيان سابق لمكتب العصر الحقوقي، خلال 11 عاماً الماضية لم يتم إجراء سوى خمسة لقاءات مع المحامين وذلك في عام 2019 إذ جرت خلال أربعة أشهر. فيما لم يُسمح بإجراء لقاءٍ مع المحامين منذ السابع من آب عام 2019 ومع الأسر منذ الثالث من آذار عام 2020 وإلى الآن.

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