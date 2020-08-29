اتّحاد المنتجين في حلب يقدّم حقائب دوائيّة لمساعدة المصابين بكورونا

أعلن المجلس الصحّي لحيّي الشّيخ مقصود والأشرفية خلال بيان كتابيّ بتاريخ 18/8/2020 تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في حي الشّيخ مقصود بعد إجراء تحاليل PCR لهم.

وبهدف مساعدة المصابين بادر اتّحاد المنتجين لحيّي الشّيخ مقصود والأشرفية بالمدينة إلى تقديم 75 حقيبة طبّية إلى المجلس الصحّي لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية لتوزيعها على المرضى.

وتحتوي الحقيبة الدوائية على الأدوية المعتمدة طبّياً لمعالجة المصابين بفيروس كورونا من مسكّنات ومضادّات حيوية وفيتامينات ومقوّيات.

رئيس غرفة اتّحاد المنتجين في الحيّ هيثم أمين قال إنّ المساعدات تستهدف تقديم الدعم للمصابين من ذوي الدخل المحدود.

وسُلّمت الحقائب الدوائية إلى المجلس الصحّي في حيّي الشّيخ مقصود والأشرفية ليتمّ توزيعها على المصابين.

(ع س/ك)