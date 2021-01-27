اتّحاد المهندسين بإقليم الجزيرة يعقد كونفرانسه الرابع وينتخب إدارة جديدة

وحضر الكونفرانس الذي عقد في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، 71 عضواً ومهندساً من اتّحاد المهندسين ضمن إقليم الجزيرة، وممثّلون من هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، وحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الجزيرة، واتّحاد المقاولين.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة التّرحيب من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المهندسين في إقليم الجزيرة هيثم مراد بالحاضرين.

ثمّ تم تعيين ديوان الكونفرانس، وهم الرؤساء المشتركون لشعبة المكاتب الهندسية في إقليم الجزيرة، نور حسن، وإبراهيم شيخموس، وعضو شعبة المكاتب الهندسية حكم خلو.

وانطلقت فعاليات الكونفرانس، بحديث الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر عن الوضع السياسي ضمن المنطقة، منوّهة إلى المؤامرات التي تحاك ضدّ المنطقة، فقالت: "علينا أن نكون على استعداد لمواجهة الخطر المحدق بالمنطقة، لنتمكّن من الوصول إلى مشروعنا الديمقراطي، والحفاظ على مكتسباتنا".

وأكّدت زلال جكر بأنّ الإدارة الذاتية تسعى إلى تمتين علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوربية والعربية، ودول الجوار إلّا أنّ حكومة دمشق ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار، وقالت: "مواقف حكومة دمشق تحقّق أهداف الدول التي تسعى لخلق الأزمات بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق".

وأشارت زلال جكر في ختام حديثها إلى الدور الذي يقع على عاتق المهندسين، فقالت: "يجب على المهندسين أن يسعوا لتوحيد ذهنيتهم وطاقاتهم، حتى يتمكّنوا من خدمة المجتمع، وحتى تصبح مناطقنا مثالاً لكل دول العالم بأعمالهم وكفاحهم".

ثم قرأت الرئيسة المشتركة لاتحاد المهندسين في إقليم الجزيرة برخدان حسين، تقرير اتحاد المهندسين لعامي 2019-2020، تلاها إجراء نقاشات وتقييم التقرير من قبل الحاضرين.

فقد تم النقاش حول كيفية تنظيم آلية البناء بشكل فعّال أكثر، وكيفية تطوير تكنولوجيا الإنشاءات، والحدّ من التجاوزات والبناء العشوائي، وكيفية تحسين خبرة المهندسين المبتدئين من خلال إخضاعهم لتدريب مكثّف، وتحسين قسم الاستشارات ضمن الاتحاد، وجلب مواد الإنشاء الجيّدة.

ثمّ قُرئ النّظام الداخلي لاتحاد المهندسين في إقليم الجزيرة من قبل عضو شعبة المكاتب الهندسية حكم خلو، والذي تضمن عدة مواد لتنظيم عمل الهندسة في إقليم الجزيرة وتفعيل دور المهندس في بناء المجتمع، حتّى تكون المؤسّسات والاتحادات مبنيّة على أسس قانونية وإداريّة صحيحة.

وبعد قراءة النظام الداخلي، طرح الأعضاء مقترحات عدّة حول البنود التي دُوّنت ضمن النظام الداخلي للاتحاد، تمّ النقاش وإجراء التصويت عليها ليتمّ تعديل وإضافة بنود أخرى إلى النظام الداخلي للاتحاد.

ثم تمّ في نهاية الاجتماع ترشيح إدارة جديد للاتحاد، وتمّ التّصويت عليها من قبل الأعضاء.

(ل- د/إ)

ANHA