اتّفاق بين وكالة الطّاقة الذرية وإيران على مواصلة التّفتيش لمدّة ٣ أشهر

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عقب لقاء مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في طهران: "اتّفقنا على التزام إيران بالاتفاق النووي ومواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 أشهر".

وأضاف مدير الوكالة: "علاقتنا مع إيران تتركّز على الجانب الفني وليس السياسي".

وشدد على أنه تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.

وتابع غروسي: "حصلنا على نتيجة جيّدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، لافتاً إلى أن "التدابير التي سنطبّقها ليست بديلاً عن الاتفاق الشامل، ولكن تفاهمات تتيح لنا العودة تدريجياً إلى الاتفاق النّوويّ".

(ي ح)