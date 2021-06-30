أطباء: العلامات تشير إلى احتشاء دماغي نتيجة نقص الأكسجة ولا وجود لعلامات تعذيب

عقد الأطباء الذين كشفوا على جثة أمين عيسى الذي توفي جراء جلطة دماغية، بحسب ما ورد في تقريرهم ، اليوم، مؤتمراً صحفياً في مشفى الشعب بالحسكة، حول نتيجة فحصهم للجثة.

وحضر المؤتمر العشرات من وسائل الاعلام، بالإضافة إلى الطبيب الشرعي محمد سعيد شلاش، والطبيب الجراح محمد أحمد خلف، والطبيب مسعود أحمو.

ولشرح تفاصيل الكشف عن جثة أمين عيسى، الذي توفي بتاريخ 28 من شهر حزيران، أوضح الطبيب الشرعي محمد سعيد شلاش، في بداية حديثه ضمن المؤتمر، "كوني الطبيب الشرعي الوحيد في مقاطعة الحسكة، فأنا من الناحية الإنسانية أكشف على كل الإصابات المتعلقة بالطب الشرعي، وأنا أسجل تقريري لمصلحة الإنسانية وإظهار الحقيقة في مجالي المهني".

وتابع شلاش حديثه "في الـ 28 من شهر حزيران، استدعيت إلى المركز الطبي الواقع في حي غويران في الساعة الـ 30: 12، ولا أعلم المصدر، ولكن تم إخباري أن هناك جثة للكشف عنها، حتى أنني لا أعرف اسم المتوفى ولا عمره ولا أي معلومات تخصه".

وشرح الطبيب الشرعي عملية الكشف بشكل مفصل "عند كشفي على الجثة مع وجود مجموعة من أطباء، كان المتوفى مغطى بغطاء لونه رصاصي، على ناقلة حديدية، وعند رفعي الغطاء رأيته عاري الجسد، وكانت صحته جيدة.

هو رجل متوسط الطول والحجم، أسود الشعر وكثيف اللحية، وشوهدت دماء خفيفة خارجة من الفم، فبدأنا بالفحص الدقيق من الرأس، والشعر، والوجه، والعنين، والفم والأنف".

مستكملاً حديثه قائلاً "وعند فتحنا للعينين، رأينا خطوطاً دموية من الجهة اليمين إلى اليسار، وهي إحدى علامات الموت، ثم فتحنا الفم خوفاً من عملية الاختناق في الشفاه الداخلية للتأكد من عميلة انطباع الأسنان في داخلها وكتم التنفس".

وقال الطبيب الشرعي "وأدى الكشف إلى وجود ازرقاق في الوجه، وشوهدت نقاط نماشية في الملتحمة، كما شوهد ازرقاق في أعلى الأذنين والأنف والشفتين، ثم تم فحص العنق للبحث عن آثار السحجات أو كتامات للحبل، بالإضافة إلى الطرفين العلويين والعضد والساعد الأيمن والأيسر، وبدأنا نبحث عن كدمة بعملية مسكة اليد أو سحجة ضفر أو شي قابل للعنف ولكن لم نشاهد".

مضيفاً "وتم فحص الكفين والتدقيق تحت أظافره الطويلة، ثم بدأنا التدقيق في الظهر، ثم فحصنا الصدر والبطن والطرفين السفليين، ولكن لم نرَ أية علامة عنف وأي آثار لحمية، وقلبنا الجثة بالتحقيق والتدقيق في زمن الوفاة، فيما شوهد تشكل الزرقة الرومية، التي تبدأ بالتشكل من ساعتين أو ثلاث ساعات، وتكتمل بعد 12 ساعة من زمن الوفاة".

ونوّه شلاش إلى أنه لم يعرف أن المتوفى كان مسجوناً، وقال "من خلال النظرة الأولى على الشكل والأسنان حددنا أنه في نهاية العقد الرابع من العمر، وعلى ضوء المشاهدات الموجودة والعلامات الظاهرة وضعنا تشخيص الجلطة الدماغية، نتيجة نقص الأكسجة، وآثار الدماء النازفة من الفم ومن إحدى الأذنين ومن العين، فيما تشكل طبقة هلامية في العنين، وانتهينا من فحص الجثة حوالي الساعة الـ1 ظهراً، ووضعنا 9 ساعات لزمن الكشف، فيما تبيّن أن الوفاة حدثت في الساعة الـ 3 ليلاً تقريباً".

"بإمكان ذوي المتوفى طلب تشكيل لجنة طبية لفحص الجثة"

وقال الطبيب الشرعي أيضاً "والتقطت صوراً عدة للجثة قبل الكشف، ولكن تفاجأت بالصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكان ذوي المتوفى بطلب تشكيل لجنة طبية للكشف عن الجثة وتقرير النتيجة".

ومن جانبه، أكد الدكتور الاختصاصي بالجراحة، محمد خلف، أن الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ليست لأمين عيسى "لأنها بينت جروحاً في الرأس، وهذا ما لم نرَه ونشاهده على أرض الواقع، بعد فحص الجثة".

وأكد الطبيب الشرعي محمد سعيد شلاش، بأن الجثة تنزف نتيجة الاحتشاء الدماغي عند تحريكها، كما أنه من حق أسرة أمين إعادة فحص الجثة، من خلال تشكيل لجنة طبية مختصة لإظهار الحقيقة.

ANHA