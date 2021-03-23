أطباء روج آفا: يجب اللقاء مع القائد بشكل فوري ومباشر

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التركية، في الـ 14 من آذار الجاري ادعاءات تفيد بتدهور صحة القائد عبدالله أوجلان، المعتقل في سجن جزيرة إمرالي، منذ عام 1999، ويقاسي من العزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي عليه.

وكان آخر لقاء للمحامين مع القائد بتاريخ الـ 7 من آب عام 2019، وآخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 27 نيسان 2020، وكان عبر الهاتف بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث كانت تلك المرة الأولى التي تمنح فيها السلطات التركية هذا الحق.

وتصاعدت ردود الفعل الشعبية، حيال الادعاءات، إذ طالبت مختلف الشرائح والفئات المجتمع السلطات التركية بالكشف الفوري عن الوضع الصحي للقائد أوجلان، داعين المجتمع الدولي إلى الضغط عليها، لتحقيق مطالبهم.

'تأثير سلبي'

واستنكر أطباء روج آفا، هذه الادعاءات مطالبين بالكشف عن صحة القائد.

وفي السياق قال الطبيب مصطفى عبد الكريم، المختص في قسم العينية: "القائد تجاوز الـ 70 عامًا، ووجوده ضمن جزيرة معزولة يؤثر بشكل سلبي على صحته، كونه يعاني العديد من الأمراض المزمنة"، مؤكدًا بضرورة وجوده في مكان بعيد عن الرطوبة.

وناشد عبدالكريم العالم قائلًا: "نحن الأطباء نناشد جميع دول العالم والمنظمات الحقوقية بتوحيد صوتهم للضغط على الحكومة التركية، لتحسين ظروف سجن القائد، وأن يحققوا حريته".

ومن جانبه، طالب الطبيب المختص في الجراحة العصبية، فراز تيشي، بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان.

وقال: "مضى وقت طويل على اعتقال القائد أوجلان في سجن انفرادي داخل جزيرة معزولة، لا يسمح لأحد اللقاء به من محاميه وأطبائه".

وأضاف: "القائد تجاوز السبعين، ولديه العديد من الأمراض المزمنة من السكر والضغط، لذا يجب معرفة وضعه الصحي"، مناشدًا جميع المنظمات المعنية، القيام بما يقع على عاتقها حيال هذا الأمر.

أما لقمان أحمد عبدالله، الطبيب المختص في قسم السنية، فأفاد: "بعد المعلومات التي وردت من وسائل الإعلام التركية بتدهور الوضع الصحي للقائد أوجلان، نؤكد أن الوضع الصحي للقائد مرتبط بنا نحن كأطباء".

'تعمد'

ومضى قائلًا: "الدولة التركية تعمدت وضع القائد في جزيرة إمرالي المعزولة التي لا تتوفر فيها شروط العيش الصحية، لتتضرر صحته"، مشددًا على أن "الدولة التركية لم تتمكن من هزيمة القائد من الناحية الفكرية والنيل من إرادته، لذا تعمدت التأثير على صحته".

وتابع عبدالله: "نحن الأطباء سنكون كالجنود لنحمي صحة القائد"، مضيفًا "وعلى الأطباء الذين يرون أنفسهم أصحاب رسالة إنسانية أن يحموا القائد ويقوموا بالإضرابات حتى نتمكن من الاطمئنان على صحة القائد".

'صحة القائد يجب متابعته بشكل لحظي'

وشدد على ضرورة لقاء محاميي القائد وأطبائه به بشكل مباشر للاطمئنان على صحته، وقال: "يجب متابعة الوضع الصحي للقائد بشكل لحظي حيث لا يمكن تأجيله، وإن لم يتم ذلك، فإن مسؤولية ما قد يحدث تقع على الحكومة التركية، لأنها تمنع أطباءه من علاجه".

(س ر)

ANHA