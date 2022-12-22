أطباء مقاطعة كوباني يطالبون بفرض حظر جوي على المنطقة

أدلى أطباء مقاطعة كوباني اليوم، ببيان، قرئ أمام مشفى مدينة كوباني من قبل الطبيب علي شاهين، تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وخاصة على مدينة كوباني وريفها.

وجاء في مستهله "إننا أطباء مقاطعة كوباني، نستنكر وبشدة ما يقوم به طيران العدوان التركي على شمال وشرق سوريا".

واعتبر البيان أن "ما تقوم به دولة الاحتلال التركي انتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الدولية".

وأشار "الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها دولة الاحتلال التركي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، من أطفال وشيوخ ونساء، وتعتبر جريمة ضد الإنسانية".

مطالباً "القوى الدولية والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بفرض حظر جوي فوق شمال وشرق سوريا لوقف الاعتداءات التركية".

وشدد بيان أطباء كوباني على "رفضهم لكافة أنواع العنف والقتل والتدمير، واستعدادهم لوضع كافة الجهود والإمكانات المتاحة لتقديم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى والأطفال، جراء تلك الاعتداءات وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأهالي شمال وشرق سوريا طبياً ومعنوياً والوقوف معهم حتى القضاء على الإرهاب ودحر المحتل التركي من الأراضي السورية".

مؤكدين "أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقته غير قادرين على كسر إرادة الشعب في مناطق الإدارة الذاتية، فقوات سوريا الديمقراطية ستردع الاحتلال".

(ن ك/د)

ANHA