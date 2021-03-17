أطباء إقليم الجزيرة يناشدون أطباء العالم والمنظمات التحرك حيال وضع القائد

أصدر اتحاد الأطباء في إقليم الجزيرة بيانًا شدد فيه على ضرورة الضغط على السلطات التركية للتواصل الفوري والمباشر مع القائد عبد الله أوجلان للكشف عن وضعه الصحي وإنهاء حالة العزلة عليه وإطلاق سراحه.

وأدلي بالبيان أمام عيادات الشعب الكائنة في شارع الوحدة بمدينة قامشلو من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الأطباء في إقليم الجزيرة أحمد يوسف، وبمشاركة عدد من الأطباء وأعضاء اتحاد الأطباء في إقليم الجزيرة.

واستهل يوسف البيان بـ: "أن شعوب العالم أعلنت وأكدت في ميثاق الأمم المتحدة احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، وتدرك التوق الشديد إلى الحرية لدى كافة الشعوب، ووضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية الموجهة ضد الشعوب التابعة لها، لتمكنها من الممارسة الحرة لحقها في الاستقلال التام".

وتابع يوسف:" كما نص الميثاق على أن كل الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال حجز الحرية الشخصية، من أسر أو سجن أو احتجاز، يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة، ونص الميثاق أيضًا على:

1ـ عدم جواز استبقاء الشخص محتجزًا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله أمام السلطات القضائية، وله الحق في الدفاع عن نفسه أو يحصل على محام.

2ـ يكون للشخص المحجوزة حريته الشخصية أن يطالب بلقاء أفراد أسرته وأصدقائه ومحاميه.

3ـ لا يجوز تعريض الشخص المحتجزة حريته للتعذيب الجسدي أو النفسي.

4- لا يجوز حرمان الشخص المحتجزة حريته من الرعاية الطبية الكاملة.

وأضاف يوسف: "باختصار، إن كل ما ذكر من الحقوق مضروبة عرض الحائط من قبل الحكومات التركية الفاشية، إذ يبدو ذلك جليًا من خلال التعامل مع القائد أوجلان الذي اعتقل منذ 22 عامًا في سجن انفرادي في جزيرة إمرالي.

كما بيّن يوسف من خلال البيان أن: "تركيا تمارس بحق القائد كافة الأساليب النفسية لثنيه عن مبادئه وأفكاره في التسامح وأخوة الشعوب والتي أصبحت مرجعية للشعوب المتناحرة، وخوفًا على صحة القائد أوجلان وخاصة بعد نشر أخبار على وسائل الإعلام التركية عن تدهور وضعه الصحي وعدم رد السلطات التركية على دعوة محاميي القائد أوجلان للقاء بموكلهم بشكل عاجل، لنفي ما نُشر من أخبار، وإلى الآن لم يتم الرد على دعوة المحامين".

كما ناشد يوسف جميع أطباء العالم والصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والمجتمع الدولي والاتحاد الأوربي وكل المؤسسات القضائية و المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم وأصحاب الضمير الإنساني الحر تحمّل مسؤولياتهم حيال وضع القائد أوجلان الصحية في ظل العزلة المشددة المفروضة عليه في سجن إمرالي ومنع محاميه وأطبائه وذويه من أي نوع من أنواع التواصل معه خلال سنوات العزلة، وضرورة الضغط على السلطات التركية للتواصل الفوري والمباشر معه للكشف عن وضعه الصحي وإنهاء حالة العزلة وإطلاق سراحه".

(ه ع/ م ح)

ANHA