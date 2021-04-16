أطباء في مستوصف الشدادي: كل شخص مسؤول

بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، دعا أطباء في مستوصف الشدادي، الأهالي إلى الالتزام بالحظر الكلّي والتدابير الوقائية، للتخفيف قدر الإمكان من الإصابات والحفاظ على السلامة العامة.

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قرارًا بفرض حظر التجوّل الكلّي في مناطق شمال وشرق سوريا في الـ11 من نيسان الجاري، ودخل حيز التنفيذ في الـ 13 من الشهر.

الطبيب ممتاز الكسار، اختصاصي الداخلية في مستوصف الشعب بناحية الشدادي، قال: "أتوجّه برسالة لأهلنا والمراجعين في الناحية، أن الحظر المفروض من قِبل خلية الأزمة هو للمصلحة العامة وللحفاظ على السلامة".

ولفت إلى استهانة الشعب بالتدابير اللازمة للحفاظ على السلامة، مُضيفًا أنّ الوباء ينتشر بسرعة فائقة وخصوصاً في الموجة الثالثة حيث ازداد عدد الوفيات عن الموجتين السابقتين.

ومضى قائلًا: "نحن بأيدينا نحافظ على سلامة أحبائنا وأصدقائنا، وبأيدينا أيضًا ننشر المرض حين لا نلتزم بالحظر وإجراءات السلامة العامة" مُبيّنًا أنه أصبح بمقدور مستوصف الشعب أخذ المسحات الخاصة بكورونا في الناحية.

وناشد الجميع الالتزام "وخصوصًا في هذه الفترة الحرجة للخروج من الأزمة بأقل عدد ممكن من الإصابات".

توفر المسحات

ومن جانبه أكد الإداري في مستوصف الشعب، علي السعيد، توفر مسحات كورونا في مخبر المستوصف، والتي زوده بها الهلال الأحمر الكردي، بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا في مرحلة تطوره الأخيرة.

وتوجّه السعيد إلى "عموم أهلنا بأخذ الحيطة والحذر والتقيّد بإجراءات السلامة، وخصوصًا أنه لم يعد بالإمكان السيطرة على الفيروس، فكل شخص مسؤول، والاستهتار لن ينتج عنه إلّا زيادة في عدد الإصابات".

يُذكر أن المخبر في المستوصف أخذ مسحتين لمريضين مشتبه بإصابتهما بكورونا، لم تصدر نتائجهما لغاية إعداد هذا التقرير.

(س ر)

ANHA