أصوات أهالي عامودا تصدح خلال مظاهرة بـ: لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا

بدعوة من مجلس عوائل الشهداء، خرج اليوم المئات من أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، في مظاهرة منددة بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي الذي يستعد لشن هجوم واسع على جنوب كردستان.

انطلقت المظاهرة من ساحة الشهيد جهاد تحت شعار "لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا"، بمشاركة المئات من أهالي الناحية وعوائل الشهداء، وممثلي عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال دين، مرددين الشعارات التي تدين خيانة الديمقراطي الكردستاني، وتدعم مقاومة مقاتلي الكريلا.

رفع المتظاهرون صور القائد أوجلان، وشهداء وشهيدات الحرية، وأعلام مؤتمر ستار، ومجلس عوائل الشهداء وحزب العمال الكردستاني.

لدى وصولهم إلى مركز مجلس عوائل الشهداء في الناحية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، ألقاها الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، الذي أكد أن هذه المظاهرة هي استمرارية لمسيرة الحرية والمقاومة ضد سياسات الإبادة والخيانة، واستمرار لنضال شعوب المنطقة من أجل الحرية والديمقراطية.

يونس بيّن أن الدولة التركية تسعى بكامل قواها إلى انتهاج سياسة الإبادة لنسف مكتسبات شعوب كردستان، وقال: "ترى الدولة التركية وجود الكرد خطراً على سلطتها، وبذلك تمارس سياسات الإبادة بحقهم بشكل متواصل".

كما أشار إلى أن "الاحتلال التركي يمارس سياسات الإبادة على شعوب كردستان، لتوسيع رقعة احتلاله، لذلك يشن الهجمات على أبنائنا وبناتنا في جبال كردستان، في سبيل كسر إرادة شعبنا، بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية".

وربط طلعت يونس الهجمات على باشور كردستان وبناء الجدار بين روج آفا وشنكال والحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على حي الشيخ مقصود ببعضها البعض، وقال: "جميع هذه المخططات تتم بدعم من الدولة التركية".

طلعت يونس دعا جميع شعوب كردستان إلى الوقوف أمام سياسات الإبادة والخيانة، وتابع: "حوّل الديمقراطي الكردستاني أبناء روج آفا في صفوف مرتزقة روج إلى دروع بشرية لشن هجمات على أخوتهم الكرد في جبال كردستان"، داعياً هؤلاء وأهاليهم للتيقظ والابتعاد عن هكذا مخطط.

فيما طالب طلعت يونس الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين شهداء كمين خليفان إلى ذويهم، مؤكداً: "سنبقى وراء هذه القضية، فقد حان وقت الوحدة والتكاتف في وجه العدو لحماية مكتسبات كردستان وشعبها، ونؤكد مرة أخرى أننا منفتحون على الوحدة والتكاتف دائماً".

(كروب/آ)

ANHA