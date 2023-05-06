أسواق شمال وشرق سوريا تُرفد بالخضروات المحلية

تشتهر شمال وشرق سوريا، بالعديد من أنواع الزراعات، التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد المجتمعي، وفي ظل انهيار الليرة السورية في سوق الصرف، وارتفاع أسعار الخضروات المستوردة، اتجه العديد من المزارعين والجمعيات الزراعية إلى زراعة الخضروات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وأواخر شهر شباط، يبدأ المزارعون بزراعة أنواع عدة من الخضروات " البواكر" مثل " البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والبازيلاء ..."، ضمن البيوت البلاستيكية، ويتم جنيها في أواخر شهر نيسان، ويساهم الإنتاج المحلي منها، بخفض أسعار أنواعها في الأسواق بشكل كبير.

حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة إلى حوالي 5000 ليرة سورية، فيما يباع حالياً بسعر 3500 ليرة، والخيار يباع بسعر حوالي 2500، بعدما كان يباع بأكثر من 4000 ليرة قبل فترة.

ففي ريف دير الزور مثلاً، يعتمد الأهالي بشكل كبير على القطاع الزراعي، وتعمل العديد من النساء في الزراعة بشكلٍ كبير من أجل تأمين دخلهن، حيث تعمل غالبيتهن في حرث الأراضي الزراعية وزراعتها على مدار السنة بأنواع مختلفة من المزروعات ومنها الخضروات.

وتتشارك العشرات من النساء في جني هذه المحاصيل ضمن ورشات تعمل في بساتين وأراضي مزروعة بالخضروات، وتسويقها وبيعها في الأسواق.

توضح حمدة الخليف (38 عاماً) أن عملهن يتضمن إلى جانب جني المحاصيل، الحرث والتعفير (وهي عملية توزيع مسحوق المبيد الكيماوي توزيعاً منتظماً على الأسطح المراد علاجها)، والتقاط بقايا المحاصيل الزراعية. وتقول لوكالتنا "أستغل دائماً قدوم موسم الخضروات (الموسمية) للعمل في الورشات الزراعية، بهدف تأمين احتياجاتنا المنزلية ومستلزمات أطفالي".

وتشير حمدة الخليف إلى أنهن يبذلن جهوداً كبيرة أثناء عملهن، حيث يقضين ساعات طويلة تحت أشعة الشمس إذ تتراوح المدة بين 6 إلى 8 ساعات يومياً.

ومع بداية جني المحاصيل الموسمية، تقوم مريم العلي (26 عاماً) ببيع ما تجنيه من الخضروات التي تلقى إقبالاً كبيراً على شرائها من قبل الأهالي وهي ذات جودة عالية.

وفي مدينة الرقة بدأت لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني بقطف الخضروات من مشروع البيوت البلاستكية (13بيتاً) الذي تم افتتاحه منتصف كانون الأول 2022، الذي يتضمن العديد من أنواع الخضروات.

وتسعى لجنة الاقتصاد من خلال مشاريع البيوت البلاستيكية إلى رفد السوق المحلية بإنتاج الخضار وإلى توسيع هذه البيوت في الأعوام القادمة وتشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة في المنطقة، بحسب ما أفاد المشرف على المشروع.

في هذا الصدد قال المشرف على مشروع البيوت البلاستيكية في مدينة الرقة، المهندس حسين الخليفان: "بدأنا بمشاريع البيوت البلاستيكية في مدينة الرقة منذ عام 2021 وخلال العام الحالي قمنا بزيادة عدد البيوت وأصبحت 13 بيتاً، تضم العديد من الأصناف".

وبيّن، الخليفان "في الوقت الحالي لا نستطيع القول إن مشروع البيوت البلاستيكية حقق الاكتفاء الذاتي، لكن نسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ونناشد مزارعي الرقة للعمل على إنشاء بيوت بلاستيكية في أراضيهم كي نتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل عام في المنطقة ونرفد أسواقنا بكافة أنواع الخضار".

وأكد، الخليفان، "لجنة الاقتصاد مستعدة لدعم كل المزارعين الذين يودون أن ينفذوا مثل هذه المشاريع، ومستعدون لتأمين كافة المستلزمات".

وعن الخطط المستقبلية والمشاريع، كشف الخليفان "سنعمل على زيادة عدد البيوت البلاستيكية وافتتاح صالات لبيع الخضار في مدينة الرقة وسيكون السعر أقل من الأسعار في الأسواق في فصل الشتاء.

(كروب /ي م)

ANHA