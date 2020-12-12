استياء شعبي من ازدواجية المواقف الروسية إزاء جرائم الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا

في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، وسعيه المتواصل إلى توسيع رقعة المناطق التي يحتلها، وتنفيذ هجمات متواصلة على ناحية عين عيسى ومنطقة كري سبي وريفها، وانتهاكه الصريح لاتفاقات وتفاهمات الهدنة التي ترعاها روسيا، تواصل القوات الروسية تسيير دوريات مشتركة مع قوات جيش الاحتلال التركي في ريف إقليمي الجزيرة والفرات، متجاهلة بشكل فاضح جرائمه.

أهالي مقاطعة كوباني عبّروا عن استيائهم من هذه المواقف الازدواجية، وأكدوا رفضهم للدوريات المشتركة في الوقت الذي يشن فيه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الهجمات على ناحية عين عيسى، ويرتكب فيها الجرائم بحق المدنيين أمام أعين الجيش الروسي الذي من المفترض أن يكون الضامن لوقف إطلاق النار في المنطقة.

فيصل خليل من أبناء قرية زور مغار قال إن الاحتلال التركي يرتكب الجرائم بشكل يومي في شمال وشرق سوريا في الوقت الذي تسيّر فيه روسيا دوريات مشتركة معه في المنطقة.

′الدول الضامنة لا تقوم بدورها بالرغم من انها ترى الانتهاكات′

وأضاف: "هناك رعاية دولية من المفترض أن توقف إطلاق النار في المنطقة، لكن الدول الراعية لوقف إطلاق النار لا تقوم بدورها مع أنها ترى كل هذه الانتهاكات".

وأشار خليل في سياق حديثه الى الحماية التي توفرها روسيا للاحتلال التركي على الأراضي السورية، على الرغم من احتلال تركيا لمناطق عدة من سوريا، مطالبًا "روسيا والنظام السوري بالإعلان عن موقفهما حيال ما يجري في المنطقة من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان".

′صمت المجتمع الدولي هو دعم للاحتلال التركي′

وفي السياق أيضًا قال شيخو كراف، من أهالي قرية زور مغار: " إن المجتمع الدولي بصمته يساعد الاحتلال التركي على ارتكاب الجرائم بحق شعبنا"، وخص شيخو بالذكر "روسيا والولايات المتحدة الامريكية".

وأضاف: "هذا الكم الهائل من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في عفرين ورأس العين وتل أبيض تتم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وهذا يدل على أنهم شركاء في قتل شعبنا".

ولعل الأمر الذي أثار استياء الأهالي بشكل خاص هو أن القوات الروسية تسيّر دوريات مشتركة مع قوات الاحتلال التركي في مناطق آمنة مثل كوباني، بالتزامن مع تصاعد هجمات الاحتلال التركي في ريف كري سبي/ تل أبيض وناحية عين عيسى على مرأى ومسمع النقاط العسكرية الروسية.

المواطن محمد مسو من أبناء قرية دكمداش غرب مقاطعة كوباني قال: "من المفترض على روسيا أن تقوم بواجبها حيال الاتفاق المبرم بينها ويبن تركيا، لكننا نرى على الأرض أنها تحمي المحتل للأراضي السورية وعلى الأراضي السورية".

منوهًا إلى أن "ما يجري في سوريا قد تجاوز الحرب المحلية، وأصبحت حربًا أممية تجري في سوريا على حساب شعبنا، نحن لا نعلم بما يجري، فقط نشاهد الاحتلال التركي يقصف مناطقنا في عين عيسى، بينما روسيا تسيّر دورية مشتركة معها في كوباني".

وأضاف محمد مسو "روسيا تسعى من أجل مصالحها الاقتصادية مع تركيا على حساب شعبنا في المنطقة، ونحن نرفض هذه المقايضة، ونطالب الروس والنظام السوري بالإعلان عن موقفهما حيال ما تقوم به تركيا من انتهاكات، و تحديد الدور الروسي، هل هو ضامن لوقف إطلاق النار أم حماية المحتل على أرضنا".

(س ع /ك)

ANHA