استياء السياسيين من الحزب الديمقراطي الكردستاني: لا تصبحوا أداة بيد الدولة التركية

وقف الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب المحتلين منذ البداية من خلال استهداف الحركة والشخصيات التي تناضل من أجل حرية الكرد وتسببت في الفترة الأخيرة باستشهاد 5 من الكريلا في خليفان. الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي قدم مكتسبات الكرد للاحتلال من أجل مصالحه الحزبية والسلطة العائلية يواصل اليوم جهوده للقضاء على تنظيم الكرد الإيزيديين ويحاول أن يرسل قوات مسلحة إلى شنكال.

وقال سياسيو روج آفا عن التحالف الغادر للحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية أن كردستان واحدة موحدة وأن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تضر بالكرد.

وذكر رئيس الحزب الجمهوري الكردستاني بكر محمد عيسى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بموقفه المعادي لحزب العمال الكردستاني اليوم، أضر بنضال الكرد كما فعل بالماضي وقال "كحزب جمهوري كردستاني نحن حزب محلي ومحايد لكن المهم هو أن يقول الإنسان الحقيقة، لقد حارب حزب العمال الكردستاني في كل أجزاء كردستان وقدم الشهداء في كل جزء منها. لولا حزب العمال الكردستاني لكانت المرتزقة من أمثال جبهة النصرة وداعش موجودة في جبال كردستان الآن. ندرك كلنا من تجاربنا السابقة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يستطيع تأدية واجبه في الدفاع عن كردستان. ولا زلنا نتذكر كيف هرب الآلاف من القوات العسكرية من دون إطلاق رصاصة واحدة عندما هاجم داعش شنكال. لو قدموا شهيداً واحداً لكنا قلنا "استشهدوا من أجل الدفاع عن شنكال" لكنهم لم يقدموا. هربوا وتركوا شعبنا بين براثن داعش وتسببوا ببيع آلاف النساء في سوق العبيد".

'بتذكر جيداً فترة الاستفتاء'

حذر عيسى من أن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تضر بجميع الكرد، وقال " اليوم إذا وجدت الخيانة في جزء من كردستان فإن هذا يؤثر على جميع الكرد. نتذكر جيداً مرحلة الاستفتاء. وفي الوقت نفسه هناك تصريحات لأردوغان يقول فيها أنه أينما وجد كردي فهو عدو".

وعن المجلس الوطني الكردي، قال عيسى "من المعروف أن المجلس الوطني الكردي يتسبب بالمشاكل في روج آفا كل يوم. وكأن هذا لم يكفيه يقول ’ لقد حررنا عفرين، سري كانيه وكري سبي‘. إذاً اذهب وافتتح مكتبك هناك، لما لا تستطيع ذلك؟ إلى متى ستستمرون بهذا؟ يجب أن يكون الشخص ذو شرف وكرامة قليلا".

'لبيشمركة روج يد في الهجمات على الكريلا '

قال محمد عيسى تعليقاً على هجوم قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي استشهد فيه 5 من الكريلا أنه يعتقد أن بيشمركة روج هي من قامت بهذا الهجوم وتابع "تعلمون أن 5 من رفاقنا في الكريلا استشهدوا خلال هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني. أعتقد أن القوات العسكرية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني لن تتمكن من الصمود أمام أحد في الجبهات".

كما وجه بكر محمد عيسى نداء إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وقال " كفى، لا تصبحوا أداة بيد العدو".

'يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني القيام بما لم تستطع الدولة التركية وداعش القيام به'

كما أعرب الرئيس المشترك للمكتب الدبلوماسي لحزب الاتحاد الديمقراطي خليل عثمان عن اعتراضه على محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني للدخول إلى شنكال قسراً، وقال "لقد هربت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بإمكانياها العسكرية في 3 من آب عام 2014 عندما قامت مرتزقة داعش بالهجوم على شنكال بدعم من الدولة التركية الفاشية. من حرر شنكال كان حركة التحرر الكردستانية. وبعد كل هذه الأحداث أدرك شعب شنكال أنه يجب أن ينظموا أنفسهم ويؤسسوا إدارتهم الذاتية الخاصة، لأن المجتمعات تستطيع تنظيم نفسها فقط والمقاومة بهذه الطريقة أمام الهجمات".

وتابع عثمان " نرى اليوم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي هرب عام 2014 يحاول الدخول مرة أخرى إلى شنكال باستخدام أسلحته الثقيلة. يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني القيام بما لم تستطع الدولة التركية وداعش القيام به، تريد كسر إرادة شعب شنكال والقضاء على تنظيمهم. يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني القيام بفرمان آخر75 بحق الإيزيديين لكن المجتمع الإيزيدي ليس كالسابق ويظهر ذلك بمقاومته وإصراره على الحياة الحرة. كشعب روج آفا سنقف دائماً إلى جانب شعب شنكال من أجل إصرارهم ونضالهم على الحياة الحرة".

وأوضح عثمان أن الدولة التركية أصبحت يائسة وتحاول استخدام الكرد ضد بعضهم البعض، وقال "إذا تم القضاء على طرف من الأطراف الكردية فإنه يتم القضاء على الطرف الآخر أيضاً. فبقدر ما تكون شنكال قوية اليوم سيكون الكرد كلهم أقوى. لأن شنكال هي جذر الكرد، ينبغي ألا يساند أي كردي رغبة العدو بالقضاء على هذا الجذر".

'تخلوا عن خدمة العدو'

وصف عثمان هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني على الكريلا بأنه "خدمة للعدو" وتابع "لم يستفد أحد من الحرب بين الكرد سوى العدو. في السابق أيضاً اندلعت الاشتباكات بين الكرد ثم تم رسم خط أحمر وقالوا "يحظر على الكرد هدر دماء بعضهم البعض". لكن الكريلا اليوم يستشهدون على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني. لا نقبل هذا وندينه. هذا يخدم العدو. يجب أن يتخلى الحزب الديقراطي الكردستاني عن خدمة العدو ويتراجع عن هذه السياسة".

ودعا خليل عثمان في نهاية حديثه "يجب أن نقوم بما لا يريده العدو. هو لا يريد وحدة الكرد لهذا يجب أن نتوحد. هو يريد القضاء على الإدارة الذاتية؟ إذاً عندها يجب أن نقوي الإدارة الذاتية. ندعو الجميع إلى دعم شنكال والكريلا. فالكريلا هم أبناء هذا الشعب ويناضلون من أجل الكرد وجميع من يريد الحرية".

وأوضح المسؤول الدبلوماسي لحركة التجديد عبد الغني عمر أن أنظار العالم موجهة لنضال حركة الحرية الكردية لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني في موضع يفسد النضال، وقال "هذا هجوم يعرّض مكتسبات كردستان بأكملها وخاصة روج آفا للخطر. من ناحية أخرى يواجه شعب شنكال الحالي مؤامرة أخرى تستهدف إرادتهم. يستهدف كل من الهجوم على الكريلا والمؤامرة التي تجري على شنكال منجزات الشعب الكردي".

'الموقف ذاته تجاه روج آفا'

وأشار عمر إلى أن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد روج آفا هو ذاته، وقال "يجب أن يضع الحزب الديمقراطي الكردستاني سياساته ضد الإدارة الذاتية جانباً وأن يتوقف عن كونه ألعوبة بيد الدولة التركية. الحزب الديمقراطي الكردستاني يتخذ نفس الموقف ضد الإدارة الموجودة هنا، يقوم من خلال المجلس الوطني الكردي بالتحركات ضد الإدارة الذاتية".

ووجه عبدالغني عمر في ختام حديثه نداء قال فيه "الحياة الحرة هي من حق الكرد الذين يقدمون كل هذه التضحيات، وكل هؤلاء الشهداء. أدعو كل فئات شعبنا الوجهاء والثوار الكرد والبيشمركة السابقين وكل الأشخاص الذين يعملون من أجل الشعب الكردي أن يظهروا موقفهم ضد كل هذه الوقائع".

(ر)

ANHA