استطلاع: غالبية الشعب الأمريكي متعاطف مع المحتجين ورافض لردة فعل ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته كل من وكالة رويترز وشركة استطلاعات الرأي العالمية إبسوس، أن معظم الأمريكيين يتعاطفون مع الاحتجاجات التي تعم البلاد رفضاً لوفاة رجل أسود بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته، ويرفضون ردة فعل الرئيس دونالد ترامب على الاضطرابات.

وأجري الاستطلاع يومي الاثنين والثلاثاء وتوصل إلى أن 64% من الأمريكيين البالغين يتعاطفون مع من يخرجون للتظاهر في الوقت الحالي، فيما قالت نسبة 27% منهم إنهم لا يشعرون بالتعاطف مع المحتجين، ولم يستطع 9% تحديد موقفهم.

وسلط الاستطلاع الضوء على المخاطر السياسية أمام ترامب الذي اتبع نهجاً حازماً إزاء الاحتجاجات، وهدد بنشر الجيش الأمريكي لإخماد العنف.

كما أظهر الاستطلاع أن أكثر من 55 % من الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الاحتجاجات، وقال 40% إنهم يرفضون هذا التعامل بشدة.

وكان استطلاع منفصل أجرته رويترز/إبسوس توصل إلى اتساع فارق تفوق بايدن على ترامب وسط الناخبين المسجلة أسماؤهم إلى عشر نقاط مئوية وهو أكبر هامش يُسجل منذ أن أصبح بايدن المرشح للحزب الديمقراطي في مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وأفاد 47 % من الناخبين المسجلين أنهم يعتزمون دعم بايدن في انتخابات الرئاسة فيما عبر 37 % عن تفضيلهم لترامب.

وتعهد بايدن بأنه لن يؤجج نيران الكراهية وذلك في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء وتطرق فيها إلى الاضطرابات.

وأُجري استطلاع رويترز/إبسوس بخصوص الاحتجاجات عبر الإنترنت وباللغة الإنكليزية على مستوى الولايات المتحدة بمشاركة 1004 أمريكي بالغ، ويبلغ هامش الخطأ فيه أربع نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.

وأجرت رويترز/إبسوس الاستطلاع الآخر بخصوص انتخابات الرئاسة الأمريكية بمشاركة 1113 أمريكياً بالغاً وبلغ هامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.

(م ش)