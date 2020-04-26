استطلاع رأي يكشف رفض غالبية المواطنين الأتراك لنظام الحكم الرئاسي

وبمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي، أجرت شركة استشارات البحوث الاستراتيجية (SAD) استطلاع رأي في76 محافظة تركية بين 15 ولغاية 20 نيسان/إبريل الجاري حول تفضيل المواطنين الأتراك بين النظام الرئاسي والبرلماني, وثقتهم بالنظامين.

وتناول الاستطلاع سؤالًا حول المكان الرئيسي وصاحب الأولوية لحل المشكلات الرئيسية، فأجاب 64,6 بالمئة من المشاركين بأنه البرلمان، فيما أجاب 19,2بالمئة بأنه الرئاسة، فيما قال 5,25بالمئة من المشاركين بأنها البلديات.

كما وكشف الاستطلاع أن47,8 بالمئة من المشاركين غير راضين عن تنفيذ نظام الحكومة الرئاسية, وكان 32بالمئة فقط من المشاركين راضين، فيما قال 53 بالمئة من المشاركين بأن سلطة البرلمان التركي قد قلّت عند انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي في ظل حكومة أردوغان.

هذا وقام الرئيس التركي رجب أردوغان بقلب نظام الحكم في تركيا عبر استفتاء على تعديل الدستور شابه الكثير من عمليات التزوير، أجري في السادس عشر من نيسان/أبريل 2017, بعد قانون مرّره حزب العدالة والتنمية على البرلمان مطلع العام نفسه.

(ر ح)