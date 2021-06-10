استطلاع للرأي: دول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى تركيا على أنها عدوة وليس حليفة

وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) أن غالبية سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يرون تركيا كخصم وليس شريكًا ضروريًّا.

ووجد الاستطلاع أن 26 في المئة من الأوروبيين يرون تركيا كخصم، أو دولة يوجد بها صراع، مقارنة بـ 25 في المئة فقط ممن يرون أن الدولة التي يحدوها الأمل في الاتحاد الأوروبي هي شريك ضروري.

وكانت تركيا دولة مرشحًا رسميًّا لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999 وحافظت على اتفاق اتحاد جمركي مع الكتلة منذ كانون الثاني 1996. وبدأت مفاوضات الانضمام رسميًّا في تشرين الأول 2005، ومع ذلك فقد توقفت في السنوات القليلة الماضية بسبب ما يطلق عليه فشل تركيا في الامتثال للمعايير المطلوبة المتعلقة بترشيح الاتحاد الأوروبي.

ورأى 4 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع أن تركيا حليفة لها قيم ومصالح مشتركة، وسجلت ألمانيا أكبر عدد من المشاركين الذين يعتبرون تركيا خصمًا، بنسبة 41 في المئة.

وتحول افتقار تركيا إلى التقدم في التقارب مع المعايير والقيم الأوروبية إلى انسحاب كامل، تميز بتراجع صارخ لمجالات سيادة القانون والحقوق الأساسية، وسياسة خارجية تصادمية، وفقًا لأحدث تقرير للجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية (AFET).

(م ش)