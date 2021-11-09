استطلاع الاحتلال التركي تحوم في سماء مقاطعتي عفرين والشهباء وناحية الدرباسية- تم التحديث

أفاد مراسلونا من المنطقة أن طيران الاستطلاع المسير التابع للاحتلال التركي تحوم في هذه الاثناء في سماء مقاطعتي عفرين والشهباء بشكل مكثف، بالإضافة إلى أن طائرة استطلاع للاحتلال تحوم في هذه الأثناء في سماء ناحية الدرباسية بريف الحسكة.

يذكر أن الاحتلال التركي ارتكب اليوم مجزرة في حي الهليلية بمدينة قامشلو عبر استهدافه بطائرة مسيرة سيارة مدنية راح ضحيته 3 مدنيين من عائلة واحدة.

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ANHA