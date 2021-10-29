استطلاع الاحتلال التركي تحوم في سماء كوباني مجدداً

أفاد مراسلونا من المنطقة بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي عاودت التحليق في هذه الأثناء في سماء مدينة كوباني والمناطق الحدودية من المقاطعة.

يذكر أن طيران الاستطلاع للاحتلال التركي يحلق بشكل يومي منذ قرابة أسبوعين في سماء مقاطعة كوباني، وذلك بعد أن قصف يوم الأربعاء الماضي سيارة مدنية في مدينة كوباني أدت لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة. كما قصفت يوم السبت سيارة على طريق كوباني حلب أدت لاستشهاد 3 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين كانوا يتلقون العلاج في مدينة كوباني.

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ANHA