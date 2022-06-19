استذكاراً لشهيدات مجزرة حلنج.. أهالي إقليم الفرات ينظمون عدة فعاليات

نظم مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي، اليوم الأحد، مسيرة بناحية عين عيسى استذكاراً لشهيدات مجزرة حلنج، شارك فيها المئات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي.

هذا واستهدف الاحتلال التركي، منزل الأم أمينة ويسي في قرية حلنج التابعة لإقليم الفرات، بطائرة مسيّرة في الـ 23 من شهر حزيران من العام 2020، مما أدى إلى استشهاد المناضلات الثلاثة (زهرة وهبون والأم أمينة).

انطلقت المسيرة من دوار الانضباط العسكري باتجاه دوار البلدية وسط الناحية، رافعين خلالها صور الشهيدات الثلاثة (هبون ملا خليل، زهرة بركل، والأم أمينة ويسي) وصور القائد عبد الله أوجلان، بالإضافة إلى أعلام مؤتمر ستار وقوات سوريا الديمقراطية.

وردد المشاركون خلال المسيرة هتافات حيّت مقاومة المرأة "عاشت المرأة الحرة، تحيا مقاومة المرأة، يسقط الاحتلال التركي".

وعند الوصول إلى دوار البلدية، ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار اميرة العمر كلمةً قالت فيها إن الاحتلال التركي باستهدافه للمناضلات الثلاثة "زهرة بركل، الرفيقة هبون، الأم أمينة" أراد استهداف مقاومة المرأة الحرة، وكسر المقاومة التي جسدتها المرأة في ثورة روج آفا "19 تموز" مروراً بمقاومة كوباني عام 2015 التي قهرت أعتى تنظيم إرهابي داعش".

ونددت بصمت المجتمع الدولي حيال جرائم تركيا بحق النساء، مطالبةً اياه بالوقوف على هذه الجرائم ومحاسبته.

فيما قالت زهرة الويس الناطقة باسم مكتب المرأة بحزب سوريا المستقبل في عين عيسى، إن أهالي عين عيسى يقفون اليوم تأكيداً على رفضهم لجرائم الاحتلال التركي بحق مناطقهم، وعاهدت خلال كلمتها بالسير على درب المناضلات اللواتي ضحين بأرواحهن دفاعاً عن حقوق المرأة والعيش بكرامة.

وكررت زهرة مطالبتها للمجتمع الدولي بمحاسبة تركيا على جرائمها المتكررة بحق شمال وشرق سوريا، واستهدافها للنساء والأطفال.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة وتمجد الشهداء "عاشت المرأة حرة، تحيا مقاومة المرأة".

في السياق، وضمن حملة الفعاليات التي أطلقتها منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لشهيدات مجزرة حلنج، وزعت عضوات مؤتمر ستار في إقليم الفرات اليوم، منشورات على المؤسسات المدنية للإدارة الذاتية والأحزاب السياسية في مقاطعة كوباني.

وجاءت المنشورات بعنوان "لا لقتل المرأة السياسية"، إذ تضمنت مقتطفات عن المسيرة النضالية لشهيدات اتحاد المرأة الشابة وشهيدات مجزرة حلنج، جميعهن استشهدن عبر استهدافهن بطائرات مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي بين عامي 2021 و2022.

والجدير بالذكر أن منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، قامت يوم أمس السبت، بتعليق صور كافة الشهيدات في الشوارع الرئيسة لمدينة كوباني.

(كروب/ي م)

ANHA