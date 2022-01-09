استذكاراً لمجزرة باريس وتنديداً بهجوم كوباني.. مسيرة راجلة للمرأة الشابة تنطلق من عامودا

نظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة، اليوم، مسيرة راجلة، تحت شعار "بتنظيم ذاتنا سندحر العنف وستضمن ثورة المرأة"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة باريس التي ارتكبت بحق المناضلات الكرديات (ساكينة جانسز، وفيدان دوغان وليلى شايلمز) على يد الاستخبارات التركية في الـ ٩ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣.

تنديداً بهجوم الاحتلال التركي على مدينة كوباني أيضاً، في الـ 25 من كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم، حيث شنت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، منزلاً شرق مدينة كوباني، أسفر عن استشهاد 6 أعضاء وعضوات من حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، وإصابة 3 آخرون.

شاركت في المسيرة الراجلة التي انطلقت من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا للتوجه نحو مدينة قامشلو، العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة وأهالي الناحية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عضوات المؤسسات المدنية في الناحية.

وحيّت المشاركات في المسيرة شهداء الحرية، وهن يرددن "المرأة حياة حرة"، وسط رفعهن أعلام اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية وصور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها "لنتحد وننتقم، لندحر الاحتلال"، و "هجمات الاحتلال لن تستطيع هزيمة إرادة الشبيبة".

هذا ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى مدينة قامشلو مساء اليوم الأحد، حيث ستقطع المشاركات نحو ١٢ كم من عامودا باتجاه قامشلو، سيراً على الأقدام.

(كروب/ي م)

ANHA