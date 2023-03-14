استذكاراً للطالبة ميركان.. افتتاح معرض في مخيم مهجّري كري سبي

ونُظم المعرض من قبل إدارة مدارس مخيم مهجّري كري سبي؛ تخليداً لروح الطالبة ميركان أحمد قادر التي فقدت حياتها جراء احتراق خيمتها الصفية في المخيم بتاريخ 20 كانون الثاني الماضي، وأصيب 10 طلاب آخرين مع معلم الصف.

وحضر المعرض، الذي نظم في مدرسة الشهيدة، ربيعة إسماعيل، في المخيم، العشرات من أولياء الطلاب والإداريين في المخيم، بالإضافة إلى وفد من قبل هيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات.

ضم المعرض صوراً للطالبة ميركان ورسوماً تعبّر عن حق الحياة والعيش، الذي حرموا منه، جراء الهجوم التركي واحتلاله لمنطقة كري سبي، ومجسّمات تعبّر عن الحياة الريفية الآمنة والمستقرة التي كانوا يعيشونها قبل الاحتلال.

فيما عبّرت لوحات أخرى عن "الإرادة، المقاومة، والاستمرار في التعلم".

وقُدّمت بعدها عدة فقرات شعرية، ترثي روح زميلتهم ميركان، وتؤكد على استمرار المقاومة والصمود على الرغم من معاناة التهجير والمآسي التي سببته دولة الاحتلال التركي.

(د)

ANHA