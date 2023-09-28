استذكاراً للشهيد سيد آفران تنفيذ سلسلة عمليات دقيقة ضد جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبيHPG بياناً إلى الرأي العام، أكد تنفيذ مقاتلي الدفاع الشعبي سلسلة عمليات استذكاراً للشهيد الصحفي سيد آفران:

وجاء في نص البيان:

"غرس رفيقنا سيد آفران جوهر المقاومة لجبال كردستان داخل روحه، ووصل إلى كل مكان، واستخدم لغته وقلمه بكل مهارة ضد هجمات الحرب الخاصة والحداثة الرأسمالية، ودافع بحنكة وذكاء عن شعبنا على الجبهة الأيديولوجية، نستذكر بكل احترام رفيقنا سيد آفران، إن صوت الحياة الحرة، الذي ناضل من أجله الرفيق سيد آفران لمدة 33 عاماً، سيتردد صداه دائماً في جبال كردستان، وسيصل إلى كل مكان من كردستان، وسيتوّج بالنصر.

وخلال العمليات التي نُفذت من أجل استذكار الرفيق سيد، قتل 3 من جنود العدو وتدمير طائرة مسيّرة ومولد كهربائي وإعطاب جرافة وشاحنة وآلية مدرعة، واعترضت قواتنا مروحيات الاحتلال مرتين ووجهت 22 ضربة للعدوان.

المعلومات التفصيلية حول العمليات التي نفذتها قواتنا وهجمات جيش الاحتلال التركي كالآتي:

في بوطان:

تحاول دولة الاستعمار التركي، إلى جانب هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الكردي وحركة الحرية الكردستانية، غرس الخيانة والتواطؤ بين الكرد وتحقيق نتيجة من ذلك، ويريدون استخدام الذين ينخدعون بسياسات التجسس وأكاذيب الحرب الخاصة للدولة الفاشية، ضد نضال شعبنا من أجل الحرية، وإشراكهم في الجريمة ويدفعونهم لخيانة شعبهم، وعلى شعبنا الوطني وعلى كل فرد كردي أن ينتبه لسياسات العدو هذه، وألا يسمحوا باستخدامها أبداً، وأن يتخذوا موقفاً صارماً ضد الخيانة والتواطؤ، وحتى لو سامح شعبنا العديد من أخطاء هؤلاء الأشخاص، فإنه لن يسامح أبداً أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء الكرد وتسببوا باستشهاد مقاتلي الكريلا.

لقد تواطأ المدعو نظمي سومر، من مواليد عام 1975 في قرية سيخور باشا التابعة لناحية إلكي التابعة لشرناخ، مع العدو في منطقة كاتو التابعة لبوطان، وتسبب في العام 2018 باستشهاد رفاقنا عرفان ديروك (عاكف توران)، وشورش كاركر (جافوش عباس زاده)، وباران بلبيسي (بيرم هاكسفن)، ودفرم دوغان (أحمد كارا اصلان)، وعلى الرغم من كون المدعو نظمي سومر، من عائلة وبيئة وطنية، إلا أنه وقبل كل شيء، خان تقليد الوطنية التي نشأ عليها، واستمر في التواطؤ مع العدو وأعطى العدو معلومات عن مكان وجود الكريلا في منطقة كاتو، وبسبب هذه الجريمة، عاقبت قواتنا المدعو نظمي سومر بتاريخ 15 أيلول 2023 الساعة 21:00.

في منطقة زاب:

في 26 أيلول، الساعة 02:00، استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة شاحنة للمحتلين في مناطق المقاومة في ساجا وكوروجاهرو.

في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

بتاريخ 26 أيلول، الساعة 15:00، استهدفت قواتنا بأسلوب القنص، آلية مدرعة تابعة للاحتلال في منطقة المقاومة تلة اف ام.

بتاريخ 26 أيلول، بتمام الساعة 15:45، تم تدمير مولد كهربائي للعدوان التركي في منطقة المقاومة تلة اف ام.

وفي 26 و27 أيلول، استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار YJA-Star المحتلين بالأسلحة الثقيلة 14 مرة في منطقة المقاومة تلة جودي.

بتاريخ 26 أيلول، الساعة 17:20، دمرت قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستارYJA-Star بأسلوب القنص، مسيّرة مفخخة فوق أنفاق الحرب في منطقة المقاومة تلة جودي.

وفي 26 أيلول، الساعة 19:00، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال بأساليب القنص في منطقة المقاومة تلة جودي، وقتلت جندياً من جنود الاحتلال.

بتاريخ 27 أيلول الساعة 11:30، استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستارYJA-Star بالأسلحة الثقيلة، جرافة تابعة للعدوان التركي في منطقة المقاومة تلة جودي، ما أدى لإعطابها وتوقفها.

وفي 27 أيلول، وجهت قواتنا ضربتين شديدتين بالأسلحة الثقيلة لجيش الاحتلال في منطقة المقاومة تلة جودي.

وبتاريخ 26 أيلول، الساعة 17:50، تعرض الغزاة لضربتين قاسيتين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة آمدية.

وفي 27 أيلول، بين الساعة 03:10 والساعة 04:20، اعترضت قواتنا مرتين، المروحيات الهجومية التابعة للاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة آمدية.

وبتاريخ 27 أيلول، الساعة 18:50، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال بالأسلحة النصف آلية في منطقة المقاومة تلة آمدية، وقتلت 2 من المحتلين.

في منطقة متينا:

جرى استهداف جنود الاحتلال في 24 أيلول في تمام الساعة 11:00، بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة أورته.

وفي 25 أيلول في تمام الساعة 14:30، نُفذت عملية بالأسلحة الفردية والنصف آلية ضد جنود الاحتلال، الذين كانوا يريدون استخدام القنابل في أنفاق الحرب، في ساحة المقاومة بتلة أورته.

وفي 27 أيلول في تمام الساعة 08:30، تم استهداف جنود الاحتلال، الذين كانوا منهمكين في التحرك بالأسلحة الفردية في ساحة المقاومة بتلة أورته.

في منطقة خاكورك:

جرى استهداف جنود الاحتلال بتاريخ 23 أيلول في تمام الساعة 07:00، بالأسلحة الفردية والنصف آلية في ساحة المقاومة بتلة الشهيدة بيريتان.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالمتفجرات المحظورة:

تعرضت أنفاق الحرب بتاريخ 26 أيلول في تمام الساعة 16:00، للقصف مرتين بالدرونات المسيّرة المذخرة في منطقة المقاومة بتلة آمدية.

وفي 27 أيلول في تمام الساعة 06:10، تعرضت أنفاق الحرب للقصف مرة واحدة بالمتفجرات المحظورة في ساحة المقاومة بتلة آمدية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

تعرضت قرى بازيه وبشيلي ودركليه وكولك في منطقة متينا وكذلك ساحة المقاومة بتلة أورته، بتاريخ 26 أيلول، للقصف 12 مرة بالطائرات الحربية.

وفي 27 أيلول، تعرضت منطقة غربي زاب للشهيد دليل ومنطقة متينا للقصف بالطائرات المروحية الهجومية.

كما تعرضت منطقة زاب ومنطقة غربي زاب للشهيد دليل ومنطقة متينا ومنطقة خاكورك للقصف بالقذائف المدفعية".

(أ ب)