استذكاراً للشهيد عمر علوش...بلدّية الشعب في الرقة تفتتح المعرض الثالث للزهور

يصادف اليوم الذكرى السّنوية الثالثة لاستشهاد المناضل وأحد مؤسسي مجلس الرقة المدني عمر علوش، وعليه أحيت بلدية الشّعب في الرقة ذكرى استشهاده بافتتاح معرض الزهور.

وحضر الافتتاحية الرئاسة المشتركة لبلدّية الشعب في الرقة أحمد الإبراهيم وفهيمة الجاسم ونوابهما، وأعضاء من مجلس الرقة المدني ، بالإضافة إلى العشرات من الأهالي.

بدأ افتتاح المعرض بالوقوف دقيقة صمت ، ثم رحّبت إدارية مكتب المرأة ببلدية الشّعب في الرقة عواطف العيسى بالحضور ، وباركت افتتاح هذا المعرض ، وأهدتهُ لأرواح الشّهداء الذين كان لهم الدّور الأكبر من أجل العيش بسلام .

تلتها كلمة الرئيس المشترك لبلدية الشعب أحمد الإبراهيم والذي قال" كان لا بدّ من رسالة إلى جميع دول العالم بأن هذا اليوم هو يوم تاريخي ينتمي إلى سوريا بالكامل، يوم الـ 15من شهر مارس، هو التاريخ الذي بدأت منه الأحداث وتوالت على الشعب السوريّ ، ومرّ به ما مر من قتل وتدمير وتنّكيل".

وأضاف " ونحن مستمرون في ظل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بأن يكون هذا التاريخ هو بداية السّلام، والقدرة على المشاركة في الإدارة وقيادة سوريا نحو المستقبل والأمان والسلام ، وأن هذا التاريخ هو تاريخ الورود ، سوف يكون المفتاح الأول لسوريا لتوجهها نحو الديمقراطية، والبوابة للاستمرارية نحو نهج الديمقراطيّة".

ومن ثم تم قص شريط افتتاح المعرض من قبل الرئاسة المشتركة لبلدّية الشعب في الرقة أحمد الإبراهيم ، ليكون هذا المعرض الثالث الذي تفتتحه بلدّية الشعب في الرقة منذ بداية تحرير المدينة.

من ثم تجول الحضور في المعرض ، تلاها إحياء فرقة الفنون الشعبية للثقافة والفن في الرقة احتفالية وسط عقد الدبكات الشعبية من قبل الأهالي.

(ر ع/ل)

ANHA