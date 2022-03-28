استذكاراً لــ أسبوع البطولة.. HPG تدمّر موقعاً عسكرياً للاحتلال التركي في قلعة بدويه

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام حول العملية الاستذكارية التي نفذها مقاتلو الكريلا، جاء فيه:

"في إطار الحملة الثورية لملحمة صقور زاغروس في منطقة زاب، وجهت قوات الكريلا، في الساعة 13:00 يوم 26 آذار، ضربات قوية لجيش العدوان التركي في قلعة بدويه، بواسطة الأسلحة الثقيلة، وتمكنت من تدمير أهدافها.

وفي تمام الساعة الــ 17:30 من اليوم التالي الواقع في 27 آذار، استهدف مقاتلو الكريلا موقعاً عسكرياً لجيش الاحتلال التركي في قلعة بدويه، استذكاراً لأسبوع البطولة، وتمكن المقاتلون من تدمير الموقع بالكامل وقتل أكثر من جندي تركي في الموقع المستهدف.

ونفذت قوات الكريلا كلتا العمليتين تخليداً لذكرى شهداء أسبوع البطولة (21 – 28 آذار) وجميع شهداء كردستان الأبطال في شخص الشهيدين عكيد (معصوم قرقماز) ومظلوم دوغان.

وتجدر الإشارة إلى أن مروحيات قتالية تابعة لجيش الاحتلال التركي قصفت محيط تبه هكاري ما بين الساعة 07:45 والساعة 10:10 دون أن تصيب قوات الكريلا بأي أضرار.

كما قصفت مروحيات قتالية تركية أخرى، محيط شكفتا بريندارا في منطقة زاب في تمام الساعة 10:00 يوم الـ26 من آذار الحالي، دون أن تتمكن من إلحاق أي أضرار بقوات الكريلا.

وعاودت مروحيات الاحتلال التركي قصف محيط نهر لولان في منطقة خاكورك مرتين حوالي الساعة 10:20 من نفس اليوم.

وأقدمت طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي على قصف ساحة كونيشكا في منطقة زاب حوالي الساعة 19:40 يوم 27 آذار، وكذلك قصفت ساحة تبه أورتي في منطقة متينا حوالي الساعة 21:05 من نفس اليوم".

(ف)