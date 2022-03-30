استذكاراً لأسبوع البطولة.. حزب الاتحاد الديمقراطي ينظّم محاضرة في قامشلو

استذكاراً لأسبوع البطولة، نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، محاضرة، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو بحضور المئات من أهالي قامشلو وأعضاء المؤسسات المدنية.

وزُينت قاعة المحاضرة بصور القائد أوجلان والشهيد معصوم قورقماز "عكيد" وأعلام قوات الدفاع الشعبي وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض سنفزيون عن نضال ومقاومة الكريلا، ومسيرة الشهيد معصوم قورقماز "عكيد"، وتضحية الشهيد "مظلوم دوغان" داخل السجن.

بعد انتهاء السنفزيون، ردد الحضور شعارات "تحيا مقاومة حزب العمال الكردستاني، الشهداء أحياء لا يموتون" بعدها ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، أصلان محمد، كلمة قال فيها "لم يأتِ هذا اليوم بسهولة؛ بل جاء بفضل تضحيات الشهداء وفكر القائد أوجلان".

أضاف "إن الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، يحضران منذ 6 أشهر لهجوم جديد على حزب العمال الكردستاني"، مؤكداً على الوقوف في وجههما.

أشار أصلان محمد إلى أن أسبوع البطولة هو الروح التي جعلتنا نحقق ما نصبو إليه، معاهداً شهداء أسبوع البطولة بالسير على خطاهم.

يذكر أن الشهيد معصوم قورقماز "عكيد" استشهد في 28 آذار 1986.

(ا ي/ف)

ANHA