استذكار17 شهيداً/ة من شهداء تل براك

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك اليوم الخميس، في صالة مركز الثقافة والفن الواقع غرب الناحية، مراسم استذكار 17 شهيداً/ة ارتقوا في أماكن وأوقات متفرقة خلال شهر كانون ثاني، شباط، أذار. وشارك في مراسم الاستذكار العشرات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وذوي الشهداء.

علقت في صالة الاستذكار، صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، كما حمل ذوي الشهداء صور أبنائهم الــ 17.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك شجاع الهصر، كلمة قال فيها "ننحني إجلالاً وإكراماً لشهدائنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل العيش بكرامة؛ لتحرير شعوب المنطقة من الظلم والاضطهاد".

وبدوره، أكد عضو المجلس العسكري في الهول أوريا حسين، على مواصلة النضال في الدرب الذي رسمه الشهداء.

وأشادت عضوة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في تل براك عفاف الصالح، بدور الشهداء في حماية مكتسبات الشعوب وقالت: " يا صناع المجد اهنأكم يا فخرنا ويا عهدنا سنمضي كما مضيتم".

وبدورها عاهدت الإدارية في مؤتمر ستار في تل براك عليا العويس على السير على خطى الشهداء "لن نستسلم ونعاهد الشهداء والقائد عبدالله أوجلان بالسير على خطاهم، ونقول لأمهات الشهداء والشهيدات صبراً يا أم الشعوب".

وبعدها عُرض سنفزيون عن حياة الشهداء الـ 17وعرضت صورهم.

واختتمت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة القائد عبدالله أوجلان "الشهداء أحياء لا يموتون"، "تحيا مقاومة القائد".

(ع ع/آ)

ANHA