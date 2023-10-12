استذكار زميلتنا دليشان إيبش وزميلنا هوكر محمد

في الذكرى السنوية الـ 6 لاستشهادهما، استُذكر كل من زميلنا هوكر محمد وزميلتنا دليشان إيبش اللذين استشهدا في هجوم مرتزقة داعش 12 تشرين الأول عام 2017، على ضريحيهما.

واستُذكر رفيقنا هوكر محمد على ضريحه في مزار الشهيد دليل ساروخان الكائن في مدينة قامشلو، بحضور زملائه وذويه.

وخلال المراسم، ألقى المحرر في وكالتنا (وكالة أنباء هاوار)، أكرم بركات كلمة، أشار فيها إلى أن الشهيد هوكر محمد يُعدّ أحد الشهداء الأوائل لوكالتنا.

وأكد بركات السير على خطا الشهداء، هوكر ودليشان إيبش، وعصام عبد الله، ورزكار آدانمش، وسعد أحمد وسيد آفران وجميع شهداء الإعلام، باعتبارهم أتباع درب الحقيقة والإصرار على إنجاح نهج الإعلام الحر.

وألقى خال الشهيد هوكر، محمد خير عليكا، كلمة باسم عائلة الشهيد، وأوضح أن الصحفيين المنخرطين في الثورة يمثلون عين الحقيقة، وتعهّد بالسير على خطا شهداء الحرية حتى النهاية.

واستُذكرت زميلتنا دليشان إيبش كذلك على ضريحها في مزار الشهيدة دجلة الكائن في مدينة كوباني من قبل عائلتها وزملائها.

كما ألقت عضوة مجلس إعلام المرأة (YRJ)، دجلة أحمد، كلمة استذكرت فيه جميع شهداء وشهيدات الإعلام وقالت: "تخشى دولة الاحتلال التركي من كاميرات زملائنا الصحفيين أكثر من أي وقتٍ مضى".

وسلطت دجلة الضوء خلال حديثها على دور الشهيدة دليشان في نقل الحقائق والوقائع في المنطقة، وتابعت قائلة: "لقد ناضلت الشهيدة دليشان بكاميرتها ونقلت الحقائق والوقائع في الميدان، والمسؤول عن الانفجار الذي استشهدت فيه دليشان هو نفسه المسؤول وحامل ذهنية قاتل هفرين خلف، والذين يستهدفون مناطق شمال وشرق سوريا اليوم يمثّلون الأطراف ذاتها".

وجددت دجلة الوعد بمواصلة السير على درب الحقيقة كزميلاتٍ للشهيدة دليشان.

أما والدة الشهيدة دليشان، شمسه محمد علي، فقد دعت الصحفيين والصحفيات بمواصلة النضال في سبيل نقل الحقيقة.

واختُتمت المراسم بترديد شعار "الشهداء خالدون".

يُشار إلى أن مراسلتنا دليشان إيبش ومراسلينا هوكر محمد ورزكار آدانمش قد تعرضوا لهجوم انتحاري لمرتزقة داعش، أثناء تغطيتهم لأوضاع الأهالي الفارين من بطش المرتزقة في 12 تشرين الأول عام 2017، وذلك خلال حملة عاصفة الجزيرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، ووقع الهجوم الانتحاري على طريق الخرافي الواصل بين مدينة الحسكة ودير الزور.

وأسفر الهجوم آنذاك عن استشهاد زميلنا هوكر محمد وزميلتنا دلشان إيبش، وإصابة زميلنا رزكار آدانمش بجروح بليغة، أدت إلى استشهاده في 20 كانون الأول من العام ذاته.

(ر)

ANHA