استذكار شهيدات مجزرتي باريس الأولى والثانية في مقاطعة الحسكة وحلب

مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة باريس الأولى التي ارتكبت في العاصمة الفرنسية باريس، في 9 كانون الثاني 2013 بحق الناشطات الكرديات الثلاثة (ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان، وليلى شايلمز)

نظم مؤتمر ستار، اليوم الخميس، في مقاطعة الحسكة وحلب، فعاليتي استذكار للشهيدات الثلاثة، والشهيدة أفين كوي (أمينة كارا) التي استشهدت في 23 كانون الأول الماضي مع اثنين من المناضلين الكرد في باريس .

الحسكة

في مقاطعة الحسكة، أقيمت مراسم الاستذكار في مركز مؤسسة مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، شارك فيها أهالي الناحية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الادارية في مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة، هيفيدار هركول، كلمة استذكرت فيها المسيرة النضالية للثوريات الثلاثة (ساكينة جانسز وليلى شايلمز وفيدان دوغان).

واستذكرت في شخص الشهيدة ساكينة جانسيز ورفيقتيها كافة شهداء الحرية. وقالت: "علينا ألا ننسى الرفيقة أفين كوي التي استشهدت في 23 كانون الأول في العاصمة الفرنسية باريس، على يد الاستخبارات التركية، فهي كانت من الرياديات اللواتي شاركن في مقاومة روج آفا ضد الاحتلال التركي ومرتزقته". مجددة في ختام حديثها العهد على مواصلة السير على نهج الشهداء حتى تحقيق الحرية.

هذا وانتهت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون عن المسيرة النضالية للثوريات الثلاثة.

حلب

وفي حلب، شارك عشرات الرجال ممن تلقوا تدريباً من قبل مؤتمر ستار، في مراسم استذكار الشهيدات والتي أقيمت في قبو 18 آذار الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عرض سنفزيون عن تاريخ تجييش المرأة.

ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، صبيحة عفرين، كلمةً استذكرت في مستهلها كافة شهداء وشهيدات الحرية.

وأشارت إلى دور المرأة البارز في تأسيس حركة حرية كردستان، والتضحيات الكبيرة التي قدمتها ضمن الحركة.

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية" و "لا حياة بدون القائد".

(كروب/ي م)

ANHA