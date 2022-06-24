استذكار شهيدات مجزرة حلنج في العاصمة السورية دمشق

ونظم مؤتمر ستارفي حي زور آفا في العاصمة السورية دمشق مراسم استذكار شهيدات مجزرة حنلج (زهرة بركل وأمينة أوسي وهبون ملا خليل) اللواتي استشهدن جراء هجوم بطائرة مسيرة تركية في قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني.

وبدأت المراسم التي حضرها العشرات من الأهالي بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة الإدارة في مؤتمر ستار برجم يوسف التي استذكرت الشهيدات زهرة بركل وأمينة أوسي وهبون ملا خليل وجميع شهداء الحرية. وأكدت على الالتزام بنهج الشهداء وتصعيد النضال حتى تحقيق أهدافهم.

كما ألقى رفعت ملا خليل شقيق الشهيدة هبون ملا خليل كلمة استذكر فيها الشهداء، واستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. ودعا إلى تصعيد النضال للتصدي للهجمات.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تحي الشهداء