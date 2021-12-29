استذكار شهداء تشرين الثاني وكانون الأول في عامودا

ونظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، مراسم استذكار لـ 9 شهداء، استشهدوا خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول في أعوام وأماكن متفرقة، أثناء تصديهم لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقة داعش.

وعُلقت صور الشهداء الـ 9 في المزار، فيما شارك أسر الشهداء في المراسم ورفاق دربهم، وحشد من أهالي الناحية وريفها.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث عضو مجلس سوريا الديمقراطية، سيد فرسو، معرباً عن فخر شعب شمال وشرق سوريا بشهدائهم، وقال: "بعد تأسيس قوات سوريا الديمقراطية تحررت مناطقنا من المرتزقة، ولا يزال مقاتلونا يقاومون أي هجمة تستهدف مناطقنا إلى اليوم".

ولفت فرسو الانتباه إلى فعالية الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي، المطالبة بتسلّم جثامين شهداء كمين خليفان، وحيّا المعتصمين الذي يشاركون في الفعالية منذ قرابة 3 أشهر.

لتنتهي مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهداء.

(س ب/ س ر)

ANHA