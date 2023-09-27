استذكار شهداء تموز وآب وأيلول في مدينة الطبقة

وحضر الاستذكار ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والحركات النسوية والشبابية وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

وبدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ومن ثم إشعال الشموع أمام صور الشهداء.

ومن ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في الطبقة من قبل الرئيسة المشتركة هند الخليل قالت فيها: "لا ننسى شهداءنا المناضلين الذين استشهدوا، ونستذكر القيادي في منظومة المجتمع الكردستاني (رستم جودي) مع أعضاء اللجنة العسكرية لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني الذين استشهدوا نتيجة القصف الجوي الذي شنته القوات التركية على أراضي إقليم كردستان، كما نستذكر الشهيدات سارة وروكان واليوم نشيع الشهيدين سيد أفران وأصلان قامشلي اللذين استشهدا في قصف بالطيران المسير".

وأضافت هند الخليل: "نحن كعوائل الشهداء نقول للطغاة والظلام سنبقى متيقظين في مواجهة كل مشاريعكم الفاشلة ولا نسمح لكم بخطو خطوة واحدة داخل أراضينا".

ومن جانبه ألقى الناطق باسم المجلس العسكري في الطبقة صقر جرنية كلمة قال فيها: "نستذكر اليوم شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن والشعب وسنتابع السير على خطاهم إلى أن نحقق النصر وسنحافظ على المكتسبات التي تحققت بدمائهم".

ومن ثم ألقيت كلمة باسم الإدارة المدنية في الطبقة ألقاها الرئيس المشترك للمجلس التشريعي يحيى المسلوب قال فيها: "نستذكر اليوم شهداءنا الأبطال الذي بفضلهم فشلت مخططات المستبدين ونجدد عهدنا على السير على نهجهم باستكمال ما بدأوا به حتى تحرير أراضينا المحتلة ".

وانتهت المراسم بعرض سنفزيون تضمن صور وأسماء الشهداء وتواريخ استشهادهم.

(ر ع/ك)

ANHA