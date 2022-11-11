استذكار شهداء تفجير سوق قامشلو في ذكراهم السنوية الثالثة

بتاريخ 11 تشرين الثاني 2019، استهدفت سيارة مفخخة تقاطع شارع الوحدة، وسط سوق مدينة قامشلو، واسفر تفجيرها، عن استشهاد5 مواطنيين هم " منسق الفعاليات في هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة خالد محمد، والإعلامية في بلدية قامشلو زوزان شيخو والشابة مدينة محمد والشاب عامر العلي، والطفل نوبار إبراهيم الذي استشهد بعد أيام من اصابته". إضافة لإصابة أكثر من 20 شخصاً بجروح مختلفة.

وفي ذكرى استشهادهم الثالثة، استذكر أهالي مدينة قامشلو الشهداء، وأكدت كلمة ألقيت خلال ذلك " أن التفجير هو سلسلة من الجرائم التي ما زالت تمارس بحق شمال وشرق سوريا من قبل المرتزقة ودولة الاحتلال التركي".

وتوافد العشرات من الأهالي واعضاء مجلس عوائل الشهداء وبلدية الشعب إلى مزار الشهداء المدنيين في قامشلو، لإحياء ذكرى الشهداء.

وفي المزار، وضعت أكاليل الورود على ضريح الشهداء" عامر ومدينة وزوزان"، اللذين ورويت جثامينهم الثرى في قامشلو ، في حين نقل جثمان الشهيد خالد إلى مزار الشهيد دلشير في ناحية تربه سبيه، ووري جثمان الطفل نوبار في مزار الشهداء المدنيين أيضاً بتاريخ 20 تشرين الثاني 2019.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في قامشلو آمل شمدين وقالت "نستذكر في حضور هؤلاء الشهداء جميع شهداء الحرية، هؤلاء الشهداء كانوا من ممن كان لهم بصمة في جهود ونضال مؤسسات الإدارة الذاتية، والتفجير الذي حصل هو من سلسلة الجرائم التي ما تزال تمارسها المرتزقة والاحتلال التركي بحق شمال وشرق سوريا ومساعيهم في ضرب مشروع الأمة الديمقراطية ".

واختمت: " نجدد عهدنا أننا باقون على نهج وطريق الشهداء، لأننا مؤمنون بالنصر لقضيتنا".

لتنتهي بعد ذلك مراسم الاستذكار بتعالي شعار " الشهداء خالدون"

(سـ)

ANHA