استذكار شهداء شمال وشرق سوريا في دير الزور

بمناسبة يوم الشهداء نظّم مجلس هجين العسكري بالتنسيق مع مجلس عوائل الشهداء، مراسم استذكار لشهداء شمال وشرق سوريا في مزار الشهداء في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

وشارك في المراسم قياديون في قوات سوريا الدّيمقراطيّة وقوى الأمن الداخلي وممثلون عن المؤسسات والمجالس المدنية وتجمع نساء زنوبيا والأهالي.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشُّهداء، ثم ألقى القيادي في مجلس هجين العسكري أبو وائل الجرذي كلمة أشاد فيها بتضحيات الشهداء العظيمة وفضلهم في تحرير المنطقة ودحر الاحتلال التركي، وأكد "بفضل الشهداء ننعم اليوم بالأمن والاستقرار، لأجل لذلك نجدد العهد بالمضي قدماً على دربهم حتّى تحقيق أهدافهم".

من جانبه، قال الإداري في مجلس عوائل الشهداء في ريف دير الزور الشرقي، راكان الفريح: "من هذا المكان المقدس وبهذه المناسبة الجليلة نستذكر شهداءنا الأبرار في جميع أنحاء سوريا والشرق الأوسط الذين بفضلهم ننعم بحياة حرة وكريمة على هذه الأرض".

وشدد "علينا السير على خطاهم واتباع نهجهم ونهج القائد عبد الله أوجلان، نهج الحرية".

واختتمت المراسم بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء وسط ترديد الهتافات التي تمجد تضحيات الشهداء.

(ف ع/ ف)

ANHA