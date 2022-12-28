استذكار شهداء شهري تشرين الثاني وكانون الأول في منبج

حضر مراسم الاستذكار أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء، ومجلس منبج العسكري، وقوى الأمن الداخلي، وتجمع نساء زنوبيا، والأحزاب السياسية، وذوو الشهداء، وذلك في مزار الشهداء جنوب المدينة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم ألقى عضو قوات مجلس منبج العسكري محمد المواس كلمة استذكر فيها الشهداء.

وعاهد المواس الشهداء قائلاً: "ننحني إجلالاً وإكباراً لأمهات وآباء الشهداء، ونقول لهم بأن دماء شهدائنا لن تذهب سدى، ونجدد عهدنا من هذا المكان المقدس للشهداء، بأننا سنبقى سائرين على دربهم حتى تحقيق النصر".

تلتها كلمة الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل لشمال وشرق سوريا فاروق الماشي قال فيها: "ها هم الشهداء لهم دور كبير في جميع بقاع أرض شمال وشرق سوريا، عندما نتكلم ونستذكر شهداءنا نستذكرهم جميعاً، هذه الفسيفساء الجميلة والأشخاص الذين لهم دور كبير في آلية الأمن والأمان".

وتابع الماشي: "قواتنا وهم من أبنائنا قاتلوا وما زالوا يقاتلون في جبهات القتال. ننحني أمام شبابنا المرابطين في جبهات القتال، وننحني أمام قوى الأمن الداخلي العين الساهرة الذين لهم دور في آلية الأمن والأمان، ونستذكر دائماً الأبطال".

واختتمت مراسم الاستذكار بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء.

(ش س/ك)

ANHA