استذكار شهداء شهري أيلول وتشرين الأول في قامشلو

نظمت مراسم الاستذكار من قبل مجلس عوائل الشهداء، وحضرها العشرات من عوائل الشهداء، أعضاء مجلس الشعب بمدينة قامشلو، أعضاء حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM ، القوات العسكرية ورفاق الشهداء. ودخلت عوائل الشهداء المزار حاملين صور شهدائهم.

تم في المراسم استذكار 194 شهيداً استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة أثناء تصديهم لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مناطق شمال وشرق سوريا والحملات ضد داعش. ومن بين الشهداء الذين تم استذكارهم مراسل وكالتنا ANHA الشهيد هوكر محمد.

خلال المراسم ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو كلمة استذكر فيها جميع شهداء الحرية ومقاومة الكرامة، وقال:" نحن نحيا مع شهدائنا وفلسفتنا بشكل يومي، بهذه الفلسفة بنى لنا الشهداء حياة حرة كريمة. على قدر ما نحيا مع هذه القيم بالقدر نفسه نلتف حول الهوية والإرادة الحرة، لأن مقاومتنا ونضالنا من أجل الحصول على حياة حرة كريمة".

وأشار حسو إلى الهجمات المعادية للحياة الحرة، وتابع بالقول:" الإرادة التي تستند إلى فلسفة القائد عبد الله أوجلان لها دور وموقف تجاه أي حدث، تحاول دولة الاحتلال التركي بشكل يومي إبعادنا عن أرضنا و لا تتقبل ثقافتنا وأخلاقنا وإنسانيتنا لأنها عدو لنا. الدولة التركية تحاربنا بكل الوسائل التي تملكها لتمنعنا من نيل حريتنا".

بعدها قرئت وثائق الشهداء لتنتهي المراسم بالشعارات التي تحيي الشهداء.

(م م)

ANHA