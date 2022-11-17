استذكار شهداء شهر تشرين الثاني في قامشلو

مراسم الاستذكار، أقيمت في مزار الشهيد دليل صاروخان، وشارك فيها أهالي المدينة وذوو الشهداء من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي.

وخلال المراسم تحدثت، باسم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، نجاح كلو، واستذكرت جميع شهداء الحرية.

وقالت: "بدأنا بروح الشهداء وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ورفع وتيرة النضال، ويقول القائد في هذا الشهر وعندما استشهد الرفيق حقي بدأنا بعدد قليل وأخذنا وعد الانتقام للشهداء وأعطينا قرار حرية الوطن وبتأسيس حزب العمال الكردستاني نستطيع أن نناضل ونكافح من أجل الحرية".

وتابعت: "بفضل تضحيات الشهداء حققنا المكتسبات ولن نتراجع عن قضيتنا وسنستمر بالنضال حتى نحقق الحرية"

وبعد انتهاء الكلمة تعالت في المزار الشعارات التي تمجد الشهداء وتخلد ذكراهم" الشهداء خالدون".

ANHA