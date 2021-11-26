استذكار شهداء شهر تشرين الثاني في كوباني بإيقاد الشموع على الأضرحة

وشارك العشرات من الأهالي القادمين من قرى وبلدات مقاطعة كوباني مساء اليوم الجمعة، إلى مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني. حيث استذكروا 240 شهيداً من شهداء شهر تشرين الثاني ممن فقدوا حياتهم في أماكن وأعوام مختلفة.

وخلال مراسم الاستذكار تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي، والتي باركت ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني الذي يصادف يوم غد السبت على الشعب الكردي وشعوب المنطقة وعلى ذوي الشهداء.

ودعت عائشة افندي إلى "تصعيد النضال ضد الاحتلال التركي وحلفائه، والصمود في وجه التهديدات القائمة لتحقيق أهداف الشهداء بالعيش الحر الكريم".

وعقب انتهاء الكلمة، زار الحضور أضرحة الشهداء وأوقدوا الشموع عليها.

(ج ع/ل)

ANHA