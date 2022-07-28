استذكار شهداء شهر تموز في قامشلو وعامودا

نظم اليوم مجلس عوائل الشهداء مراسم استذكار لـ 177 شهيداً استشهدوا في أماكن وأعوام مختلفة من نضال الحرية، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي زينب مراد كلمة أشارت من خلالها إلى قدسية شهر تموز لديهم وقالت:" نعلم جيداً أن شهر تموز هو شهر المقاومة والنضال الذي واصلنا به مسيرتنا إلى يومنا هذا بفضل شهداء 14 تموز الأوائل، سنبقى على خطاهم دون كلل وملل".

وتابعت زينب مراد: " إكراماً لتضحيات شهدائنا تتأهب شعوب المنطقة اليوم بكافة مكوناتها لحالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لردع ودحر الاحتلال التركي وإبعاده عن مبتغاه في إبادة الشعوب".

وأضافت: "يسعى الاحتلال التركي ومرتزقته بكافة إمكانياتهم، إلى النيل من مكتسبات الثورة وكسر إرادة الشعوب، ليتمكن من تصفية حركة الحرية" ، وأكدت " بتلاحم وتكاتف شعوب شمال وشرق سوريا من جميع المكونات، سنشكل سداً منيعاً أمام أحلام العثمانية المعاصرة، والسياسات الإجرامية التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي".

زينب مراد طالبت في ختام حديثها بضرورة تصعيد النضال والتحرك وفقاً لحالة الطوارئ العامة التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا استعداداً "لمواجهة التهديدات التركية".

واختتمت المراسم بقراءة أسماء الشهداء وأماكن استشهادهم من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء لمدينة قامشلو رفين شيخموس.

عامودا

وفي ناحية عامودا استذكر مجلس عوائل الشهداء شهداء شهر تموز خلال مراسم أقيمت في مزار الشهيد إسماعيل.

وخلال مراسم الاستذكار، تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء محمد جولي، الذي استذكر جميع شهداء الحرية، وقال :" التهديدات مستمرة ضد وجودنا، وكلها مخططات من القوى المحتلة التي تهدف لضرب المكتسبات التي حققناها بفضل تضحيات أبنائنا".

جولي عاهد على المحافظة على مكتسبات الشهداء، والسير على دربهم وحماية تراب الوطن من هجمات الاحتلال التركي.

واختتم حديثه : نندد بتعاون القوى الدولية مع الاحتلال التركي، ولن نسمح أن يسيروا مخططاتهم على أرضنا التي حافظنا عليها بتضحيات الشهداء.

وبعد انتهاء الكلمة، قرأت المعلمة حسنة خالد وثائق الشهداء .

لتنتهي المراسم بتعالي الشعارات التي تمجد الشهداء وتنادي بحياة القائد عبد الله أوجلان.

( ك آ/سـ)

ANHA