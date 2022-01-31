استذكار شهداء شهر كانون الثاني/يناير في منبج

شارك في الاستذكار مجلس عوائل الشهداء ،وأهالي مدينة منبج ،وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، لإحياء ذكرى شهداء شهر كانون الثاني/يناير ،وذلك في مزار الشهداء جنوب المدينة.

بدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح شهداء الحرية، ومن ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء محمد الشيخ كلمة قال فيها "تحيةً لكل شهيد قدم روحه ليحيا الوطن ،فالشهيد شمعة تحترق ليحيا الآخرون".

وعاهد بأن "رسالتنا واضحة بأننا مستعدون لتقديم الشهيد تلو الشهيد مادامت النفوس تبحث عن عزتها بدماء أبنائها ،عهداً علينا أيها الشهداء بأن نسير على خطاكم حتى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة ،في مجتمع تعددي أخلاقي ديمقراطي".

واختتمت المراسم بإيقاد المشاركين الشموع على أضرحة الشهداء.

(ش س/ل)

ANHA