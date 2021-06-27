بحضور العشرات من أسر الشهداء وأهالي ناحية تربه سبيه بكافة مكوناتهم، أقام مجلس عوائل الشهداء مراسم استذكار 12 شهيداً لشهر حزيران استشهدوا في مناطق وأوقات مختلفة، وذلك في صالة النادي السياحي شمال الناحية.

والشهداء هم: (عبدالله مراد، وعكيد عبدالله، وعبدالباقي بيسي، ومحي الدين شاكر، وشيرزاد محمد، وعصام الحساوي، ومنال بيسي، وعلي الحوار، وهيبت يوسف، وحسين الحاج علي، وبيمان جمعة، وفريدون عمر).

بالإضافة إلى استذكار الشهيدة زينب كناجي "زيلان" التي استشهدت عام 1996 في مدينة ديرسم شمال كردستان بعد تنفيذها عملية فدائية ضد جيش الاحتلال التركي.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت، عُرض بعدها سنفزيون عن حياة الشهداء الـ 12 وحياة الشهيدة زيلان، لتقوم بعدها أسر الشهداء بإشعال الشموع ووضع الزهور أمام صور شهدائها.

وبدورها ألقت الإدارية في قوات الحماية الجوهرية، نوجين حسين، كلمة أكدت من خلالها أن الشهداء وحدهم من سطروا ملاحم البطولة، واختاروا طريق الحرية من أجل ذويهم وشعبهم.

وأشارت نوجين حسين إلى أن "العملية الفدائية التي قامت بها الرفيقة زيلان تدل على روح الفداء والبطولة التي تمتلكها كل امرأة حرة لترد بها الظلم عن شعبها وكافة النساء، كما عاهدت في الوقت نفسه الشهيدة زيلان وكافة المناضلات على السير على خطاهن".

وباسم مجلس عوائل الشهداء ألقى محمد خير عبدالله، والد الشهيد عكيد، كلمة أشار من خلالها إلى أن أسر الشهداء ماضية على خطا شهدائها.

واختتمت مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهداء وتسليمها إلى ذويهم، مع ترديد الشعارات التي تحيي و تمجد الشهداء.

(آ د)

ANHA