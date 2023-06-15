استذكار شهداء شهر حزيران في قامشلو

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، مراسم استذكار 94 شهيد من شهداء شهر حزيران الذين استشهدوا في أماكن وأوقات متفرقة من الثورة.

وشارك في المراسم، أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي، حركة المجتمع الديمقراطي، عضوات مؤتمر ستار، أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني، و ذوو الشهداء.

بدأت المراسيم بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة باسم مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، بروين يوسف، أشادت من خلالها بمعنى الشهادة والشهداء، والتضحيات الجسيمة التي قدموها في سبيل الأرض و المقاومة والعيش اليوم بكرامة.

أكدت بروين يوسف، بأن بالرغم من السياسات القمعية الممنهجة بحق شعوب المنطقة "الا اننا ما زلنا متمسكين بأرضنا وعزيمتنا أقوى من ذي قبل بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان"، وأضافت " بوحدتنا ومقاومتنا سنرفع راية النضال نحو الحرية".

وعاهدت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بروين يوسف في ختام حديثها، بالسير على نهج ودرب الشهداء والاستمرار بما سعوا إليه، وقالت : "وعدم التراجع حتى تحرير كافة أراضينا المحتلة من رجس الاحتلال التركي ومرتزقته، وتحرير القائد عبد الله أوجلان، جسدياً من معتقل إمرالي التي تعتبر أحد اهم اهداف نضالنا".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهداء من قبل عضوة لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء، عائدة خليل وتسليمها لذويهم وسط زغاريد الأمهات وهتافات تمجد تضحيات الشهداء.

(ح رسـ)

ANHA